Stitch torna ad abbellire le copertine di diversi fumetti Marvel in arrivo

A settembre, abbiamo avuto modo di vedere Stitch prendere il controllo del business dei fumetti di Marvel per una serie di copertine di fumetti alternativi in cui il famoso personaggio alieno di Lilo & Stitch stava causando ogni sorta di caos. Chiaramente questo è stato un grande successo, dato che ora Disney e Marvel stanno tornando per un secondo lotto di Stitch copertine per molti numeri di fumetti in arrivo.

In totale, ci saranno cinque copertine alternative con una dedicata a The Amazing Spider-Man, un'altra a The Avengers, una terza a Planet She-Hulk, una quarta a Thor e una quinta a The Will of Doom, una nuova serie che darà forma ai grandi eventi previsti per Marvel Comics nel 2026.

Ognuno di essi ha un tema molto festoso, quindi se stai cercando qualcosa da collezionare prima del nuovo anno, dai un'occhiata alle copertine qui sotto prima del loro arrivo il 17 dicembre (Avengers #17, Planet She-Hulk #2 e Thor #5 ) e il 24 dicembre (Amazing Spider-Man #18 e The Will of Doom #1 ).

