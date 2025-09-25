Street Fighter 6 riapre le sue porte a C. Viper il 15 ottobre
Il picchiaduro originale di Street Fighter IV ora ritorna come parte del Character Pass dell'Anno 3 del gioco.
Naturalmente, Capcom non poteva tralasciare durante l'evento Capcom Online Program TGS 2025 il suo franchise di combattimento, che sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Street Fighter 6 sta lanciando il suo terzo passaggio di personaggi, corrispondente all'anno 3, e ora include una vecchia conoscenza: C. Viper. L'agente sotto copertura ora opera come direttore di ricerca per SiRN, ripulendo i resti di Shadaloo.
C. Viper può essere acquistato con il Street Fighter 6 Character Pass dell'anno 3, l'Ultimate Pass dell'anno 3 o singolarmente con le monete del combattente. Avrà due aspetti diversi, anche se per ottenere il secondo di questi (il suo costume originale) dovrai spendere Monete Combattente o massimizzare il tuo collegamento al Tour Mondiale.
Mentre aspettiamo l'uscita di C. Viper nel Street Fighter 6 il 15 ottobre, dai un'occhiata al suo trailer di gioco qui sotto.