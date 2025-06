Street Fighter 6 supera i 5 milioni di copie vendute

HQ

Dopo il lancio un po' traballante di Street Fighter V, è finalmente diventato un enorme successo dopo il duro lavoro di Capcom. Ma nel caso di Street Fighter 6, era evidente quasi subito dopo il lancio che era diventato un successo, e Capcom era pronta a sostenerlo con contenuti.

Dal suo lancio quasi esattamente due anni fa, le persone si sono prese a pugni in faccia e la scorsa settimana è stato rilasciato anche per Switch 2, aprendolo a un nuovo pubblico. E questo ha dato una grande spinta al gioco.

Capcom annuncia ora che Street Fighter 6 è già il terzo gioco più venduto della serie di sempre, poiché dopo due anni sono state vendute cinque milioni di copie. Gli unici giochi che hanno venduto meglio sono Street Fighter V con 7,8 milioni di copie vendute per PC e PS4, e Street Fighter II per Super Nintendo con 6,3 milioni di copie vendute (va detto che Street Fighter II è stato rilasciato in diverse versioni per Super Nintendo ed è arrivato anche a Mega Drive, tra gli altri, e il totale è di oltre 15 milioni di giochi venduti).