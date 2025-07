Striden (Accesso anticipato)

HQ

È sempre divertente quando compaiono nuovi giochi realizzati da studi svedesi. Per mantenere viva, per così dire, la tradizione videoludica svedese. Striden, o strajden come si pronuncia in inglese nel gioco, da Boden studio 5 Fortress è un gioco del genere. È appena stato rilasciato come titolo in accesso anticipato ed è quello che recensiremo qui. È quindi molto importante sottolineare che il titolo finale potrebbe sembrare molto diverso da quello ora disponibile su PC, ma è del contenuto di questa versione in accesso anticipato che vi parlerò di seguito.

Striden è stato creato da un piccolo team a Boden.

Striden sta cercando di entrare nell'affollato mercato dei looter shooter con un po' di sapore svedese. Ovunque mi giro nel gioco c'è un odore svedese. Tutto, dagli ambienti, alle case rosse, alle sparatorie di Automatkarbin 4, al mangiare polpette per riprendersi e all'alce che corre in giro con le pistole. Una vita quotidiana in qualsiasi luogo dello Jämtland, per così dire. Ora, è da un po' che non vado a Jämtland, ma presumo che non ci siano radiazioni. È una minaccia in Striden, che si classifica anche come un gioco di sopravvivenza. La base dell'intero gioco è che la Scandinavia è diventata un campo di battaglia tra Est e Ovest, dove la guerra nucleare ha reso molto difficile vivere qui. Alcuni luoghi sulla mappa sono quindi anche pericolosi in cui soggiornare e troppe radiazioni non sono ovviamente buone. Ma ora ci sono anche orsi radioattivi, che aggiungono ulteriore eccitazione.

Ci sono due diverse modalità di gioco disponibili, una è una cooperativa a cinque giocatori per proteggere la propria base dalle truppe controllate dal computer in arrivo e l'altra è una modalità a 20 giocatori con quattro squadre (cinque giocatori in ciascuna). Entrambi hanno i loro punti di forza e di debolezza. La modalità cooperativa più piccola è organizzata in diverse fasi. Si inizia con pochi minuti in cui si raccolgono vari oggetti. Puoi quindi rinforzare la base, costruire cose come una panchina per produrre nuove armi o mitragliatrici automatiche che possono essere schierate per la difesa. Poi arriva un round di difesa in cui devi sopravvivere e uccidere gli invasori. Quindi puoi uscire e catturare i pacchi caduti dagli aerei per ottenere più parti di armi, piani di costruzione o cibo per la tua salute. E di nuovo a difendersi. È un ciclo divertente se giochi con coloro che hanno una buona comunicazione, ma può diventare un po' ripetitivo dopo un po'.

Comunicazione, sì. Non c'è mai stato alcun dubbio sul tipo di gioco a cui stavo giocando quando, due millisecondi dopo il caricamento, sono stato accolto nella mia prima partita da un compagno di squadra che urlava cose che non possono essere scritte qui. Cose meno a misura di bambino, per così dire. E naturalmente ne è saltato su anche un altro. È allora che sai che le persone vanno in giro con le pistole in mano. Beh, il tipo di gioco in cui mi sono buttato si chiama trasmissione ed è pensato per essere per 20 giocatori. Quattro squadre hanno lo stesso obiettivo, raccogliere quattro tubi di elettroni da scatole sganciate dagli aerei. Questi tubi elettronici vengono utilizzati per riparare un trasmettitore (tutte le squadre ne hanno uno nella loro base). Se riesci a risolverlo e a raggiungere i 15.000 punti, l'elicottero arriverà per portarvi via tutti. Ma un segnale parte per far sapere alle altre squadre che è ora di fermare la tua fuga.

Striden ha un sacco di grandi idee che potrebbero rendere questo gioco molto buono, ma devo menzionare il più grande elefante in assoluto nella stanza. La base di giocatori. Era già piccolo il primo giorno di accesso anticipato e da allora è diminuito costantemente. Provare a giocare a un gioco in qualsiasi momento diverso da tarda notte è impossibile. Accedi durante il giorno in un giorno feriale e puoi essere l'unico giocatore online. Al momento è totalmente impossibile partecipare a una partita che non è ancora iniziata e aspettare altri 19 giocatori. Quindi ci sono solo due scelte. Uno è iniziare le partite con una manciata di giocatori. L'altro è lanciarsi in una partita che è già in corso e in cui non sai quanto sia vicina alla fine. E questo tipo di gioco richiede che le persone siano online. Striden ha evidenti problemi, ma il gioco in realtà merita una base di giocatori più grande di questa. Certo, è ancora in accesso anticipato, ma se 5 Fortress vuole imparare dai feedback, ha bisogno di alcune persone che diano un feedback.

La base di giocatori è molto piccola. Ecco come appare la domenica sera e la mattina di un giorno feriale.

Prima del lancio completo, ha bisogno di una lucidatura. Ci sono bug qua e là con colpi che passano direttamente attraverso le porte barricate e giochi che si schiantano. Anche il modo in cui i personaggi si muovono non sembra del tutto corretto. Le cose che vorrei che anche gli sviluppatori dessero a guardare, che sono le mie preferenze personali, sono l'aggiunta del supporto per i controller, il bilanciamento delle armi che possono essere create (le armi vengono sbloccate dopo aver raggiunto un livello specifico, quindi come nuovo giocatore sarai in grado di creare solo armi a metà mentre i veterani hanno accesso ai bei buffer. Il che ti porta a non avere alcuna possibilità di forza per cominciare) e ad aggiungere un qualche tipo di modalità di allenamento. Le uniche istruzioni fornite nel gioco sono tramite video clip e se non ti senti interessato, salta direttamente in una partita e impara attraverso tentativi ed errori. Per quanto riguarda il controller, ovviamente capisco che mouse e tastiera siano la modalità di gioco dominante in questo tipo di gioco, ma sono in molti a preferire giocare con un controller. Sfortunatamente, questa non è nemmeno un'opzione. Ci sono piani per aggiungerlo in seguito, ma come ho detto, posso giudicare solo ciò che ho di fronte e non ciò che è promesso per il futuro.

Le foreste svedesi sono il posto giusto.

Ma Striden ha anche molti aspetti positivi. Il gameplay è abbastanza buono, ma ha bisogno di un po' di rifinitura come ho detto, con cinque diverse classi di personaggi (assalto, ingegnere, medico, osservatore e supporto) che hanno tutti i loro punti di forza, oggetti specifici della classe e tratti. La costruzione della base è un'idea divertente, ma a volte può sembrare un ripensamento quando le persone preferiscono correre in giro a sparare con i loro fucili.

Alce con pistole, più di questo nei giochi per favore.

Striden ha un grande potenziale, e non vedo l'ora di vedere quale sarà il gioco al momento del lancio, ma gli sviluppatori devono fare qualcosa per attirare i giocatori. Non importa se sarebbe il gioco più divertente del mondo se non ce ne fossero altri con cui giocare.