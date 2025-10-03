Superman e Spider-Man si scontreranno per estendere i piani editoriali interaziendali di DC e Marvel

HQ

Non è affatto raro vedere personaggi Marvel e DC che si incrociano nei fumetti, con Deadpool e Batman che si scontrano di recente. Anche questo è qualcosa che chiaramente ha successo per entrambe le parti, poiché continuerà a verificarsi nel 2026, facendolo con un immenso crossover che celebrerà i 50 anni da quando questi due eroi, probabilmente i più famosi di tutti, si sono incontrati.

È stato rivelato che Superman e Spider-Man si scontreranno come parte di uno sforzo per celebrare i 50 anni da quando Superman vs. The Amazing Spider-Man è stato stampato. Questa collisione moderna includerà ristampe della famosa serie e conterrà anche "fumetti crossover originali".

Si partirà a gennaio con la ristampa dei due Treasury Editions dei fumetti originali e sarà poi seguito da "due nuovissimi fumetti crossover" in primavera. Il primo sarà Superman/Spider-Man #1 a marzo e il secondo sarà Spider-Man/Superman #1 ad aprile. I creativi dietro ogni fumetto devono ancora essere rivelati.

