Supermassive Games lancia una linea di merchandising di The Dark Pictures
Festeggia tutte e quattro le partite dell'antologia con una nuova line-up di magliette, poster e altro ancora.
Supermassive Games ha lanciato una nuova linea di merchandising ispirata ai quattro giochi legati alla sua Dark Pictures Anthology. Sono: L'uomo di Medan, Piccola speranza, La casa delle ceneri e Il diavolo in me.
Ispirati ai personaggi, ai momenti chiave, alle immagini e altro ancora dei giochi horror, i design del negozio di merchandising Supermassive sono disponibili solo sulla sua pagina web ufficiale. Per celebrare il lancio del negozio, i primi 50 ordini riceveranno un pacchetto regalo in omaggio.
T-shirt, felpe con cappuccio, poster e adesivi sono disponibili sullo store, insieme a un diorama del Curatore. Sfortunatamente, questi diorami sono già esauriti, ma ci sono ancora molti altri pezzi da provare nel negozio se vuoi indossare un ricordo di un'esperienza di gioco orribile.