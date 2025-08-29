Supermassive Games lancia una linea di merchandising di The Dark Pictures

HQ

Supermassive Games ha lanciato una nuova linea di merchandising ispirata ai quattro giochi legati alla sua Dark Pictures Anthology. Sono: L'uomo di Medan, Piccola speranza, La casa delle ceneri e Il diavolo in me.

Ispirati ai personaggi, ai momenti chiave, alle immagini e altro ancora dei giochi horror, i design del negozio di merchandising Supermassive sono disponibili solo sulla sua pagina web ufficiale. Per celebrare il lancio del negozio, i primi 50 ordini riceveranno un pacchetto regalo in omaggio.

T-shirt, felpe con cappuccio, poster e adesivi sono disponibili sullo store, insieme a un diorama del Curatore. Sfortunatamente, questi diorami sono già esauriti, ma ci sono ancora molti altri pezzi da provare nel negozio se vuoi indossare un ricordo di un'esperienza di gioco orribile.

