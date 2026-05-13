Sviluppatore di S.T.A.L.K.E.R. 2 CCO sulla versione Switch 2: "Sono un grande fan Nintendo"

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanciato nel 2024 per Xbox Series X/S e PC. Un anno dopo, arrivò su PS5. Ora, sembra che l'unica piattaforma che gli resta da conquistare sia il Nintendo Switch 2. La nuova console Nintendo offre molta più potenza, ma avrà comunque difficoltà a far girare un gioco come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ?

Abbiamo posto proprio quella domanda al CCO di GSC Game World e veterano dell'industria videoludica, Agostino "Ago" Simonetta. Anche se non ha potuto confermare una versione per Switch 2 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ci ha dato qualche speranza che sia una strada che lo sviluppatore sta considerando. "Non si sa mai. Stiamo sempre esplorando nuove idee e nuove piattaforme. Ma, sai, S.T.A.L.K.E.R. è un gioco importante e quindi dobbiamo indagare. Sono un grande fan di Nintendo," ha detto.

"Abbiamo lanciato S.T.A.L.K.E.R. 1 e l'accoglienza è stata davvero, davvero positiva. Quindi non si sa mai," continuò Ago. Con la quantità di rifinitura che è stata messa in S.T.A.L.K.E.R. 2 nell'anno e poco più dal suo lancio, sembra davvero che il gioco si stia avvicinando a essere inserito su Nintendo Switch 2. Forse, una volta terminato il DLC del gioco, una versione completa del gioco potrebbe essere lanciata su quella piattaforma. Dovremo aspettare e vedere, ma se vuoi saperne di più sui DLC e sulla carriera di Simonetta nei videogiochi, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: