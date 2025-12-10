HQ

Il 28 maggio 2021 è stato un giorno triste per chi di noi ama i giochi punta e clicca. Quel giorno abbiamo perso uno dei più grandi creatori del genere, Benoît Sokal, famoso soprattutto per i quattro giochi Syberia. Personalmente, adoro molto la serie Syberia. Ricordo ancora di essere arrivato nella città francese di Valadilene nelle Alpi e di aver cercato Hans Voralberg nei panni della snob Kate Walker. Ho giocato sia a Syberia 1 che a 2 in una volta quando ho scoperto la serie, mentre entrambi i giochi erano già usciti. All'epoca, ho apprezzato particolarmente i giochi di Monkey Island e The Longest Journey, prodotto in Norvegia. Rispetto a questi due, Syberia è decisamente più simile a The Longest Journey - è più una questione di persone che di umorismo, come Monkey Island. Ora è arrivato il momento, come è diventata una tendenza moderna, di una versione rimasterizzata di Syberia. E sono di nuovo andato nelle Alpi francesi per interagire con un sacco di creazioni meccaniche in Syberia Remastered.

Dato che il gioco è una rimasterizzazione del vecchio classico, potresti aspettarti nuovi contenuti. Ma non c'è. Come nel primo gioco della serie, viene mostrata una sequenza introduttiva mentre la pioggia cade a dirotto e una processione funebre attraversa una strada molto atmosferica e antiquata. Vediamo un carro funebre, il cui motore è chiaramente basato sulla tecnologia a orologio, seguito da una serie di creazioni meccaniche a orologio che camminano con i loro abiti più rigidi. Ad ogni passo, si mettono e tolgono il cappello per segnalare che qualcuno di importante è morto. Kate Walker osserva la storia da lontano, valigia in mano, mentre fa una commissione in città. Dopo questa sequenza, viene vista entrare nell'hotel locale per prendere una stanza, dato che ci resterà per un po'. Il compito di Kate Walker è acquistare la fabbrica locale di meccanismi che realizza queste creazioni entusiasmanti con ingranaggi e meccanica. Pensa che resterà lì solo un giorno, dopo il quale potrà volare di nuovo a New York e continuare la sua vita da borghesia con il suo fidanzato terribile. Ma si sbaglia.

Deve andare dall'avvocato locale per firmare un contratto affinché la sua azienda possa prendere il controllo della fabbrica, che è davvero il cuore e l'identità della città. Tuttavia, presto si scopre che Anna Voralberg, la vecchia signora proprietaria della fabbrica, è la persona che Kate aveva visto nella processione poco prima. La persona con cui Kate avrebbe dovuto negoziare è morta, il che complica subito un po' le cose. Non solo, ma il fratello minore di Anna, Hans, contrariamente a tutte le informazioni precedenti, è ancora vivo. Questo significa che Kate Walker ha bisogno della firma di Hans per prendere in mano la fabbrica della sua ricca azienda a New York.

L'intero gioco quindi riguarda fondamentalmente la ricerca di Hans Voralberg. Il problema è che non si trova più nelle Alpi francesi, ma ha viaggiato in Siberia. Così Kate Walker intraprende un viaggio in cui deve prendere un treno meccanico per seguire lo stesso percorso che Hans aveva percorso molti anni prima, per finalmente ottenere la sua firma e tornare a casa. Dato che ci sono quattro giochi nella serie, probabilmente non succederà al primo tentativo. Il gioco offre enigmi e molte conversazioni con persone diverse. Se hai giocato a Syberia nei primi anni 2000, non c'è assolutamente nulla di nuovo sotto il sole nella storia. Non è stato aggiunto alcun contenuto, i doppiatori sono gli stessi e la storia è 1:1 come allora. È discutibile quanto ci si possa aspettare qui, ma solo piccole aggiunte narrative, riccioli qua e là o un po' di tocco svelto sarebbero state sufficienti. Ma non è lì in effetti.

Ci sono però alcune novità in Syberia Remastered. Il film introduttivo è girato in 4K e widescreen. Purtroppo, questo non continua per tutto il gioco, cosa che mi ha deluso. Alcune sequenze mostrano ovviamente vecchi video in 4:3, che i vecchi monitor dei computer avevano allora. Sono stati restaurati così sono meno pixelati rispetto a prima, ma il passaggio tra 16:9 e 4:3 risulta confuso. Dimostra anche che il gioco potrebbe non aver avuto il budget più grande. Una soluzione avrebbe potuto essere ritagliare la parte superiore dell'immagine o allungare il video, ma non è stato fatto, il che è un po' sconcertante.

La grafica, invece, è notevolmente migliorata. Gli ambienti, che risalgono ai primi anni 2000, sono ottimi in alta risoluzione e mostrano lo stile artistico distintivo di Benoît Sokal. È un piacere esplorare la città e vedere gli edifici antichi in alta risoluzione. A differenza delle sequenze video, l'intero gioco è in 16:9 e la musica è la stessa del gioco originale. Nel complesso, non è cambiato molto.

Dal punto di vista del gameplay, tutto è anche uguale. Puoi controllare Kate Walker con mouse e controller - direttamente o cliccando sulla destinazione - proprio come nell'originale. Ho giocato con mouse e tastiera perché penso sia il modo migliore per vivere avventure punta e clicca.

In definitiva, Syberia Remastered è quasi una copia 1:1 del gioco originale. Se hai già giocato a Syberia, il remaster è principalmente una riunione nostalgica. Se sei nuovo alla serie, però, è un gioco d'avventura bello e raffinato che punta sull'arte piuttosto che sull'intrattenimento.