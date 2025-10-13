Taz Skylar: La chiave del successo del live actionOne Piece è "una combinazione di fandom e irriverenza" per l'originale

HQ

Quando è stata annunciata la serie live-actionOne Piece prodotta da Netflix, l'attuale panorama di adattamenti di successo di anime e videogiochi per il cinema e la televisione non era ancora così robusto come lo è oggi. In effetti, la posta in gioco era così alta in termini di aspettative, con quella che è considerata la serie anime più importante della storia, che nessuno ha osato affrontarla. Nessuno tranne il duo composto da Matt Owens (showrunner) e il regista della prima stagione, Mark Jobst. E pare che la formula per un adattamento che naviga così bene tra il prodotto originale e le idee genuine sia tanto fine quanto la Grand Line, il misterioso mare che Rufy e i pirati di Cappello di paglia navigheranno nella seconda stagione della serie, potrebbe essere pericolosa.

Abbiamo parlato nientemeno che con Taz Skylar, l'attore spagnolo che interpreta Sanji nella serie, di tutto questo e altro ancora. Taz si è seduto con Gamereactor durante il Comic-Con di San Diego a Malaga e puoi guardare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.

HQ

Il successo di un adattamento si basa sull'equilibrio. In One Piece è lo stesso, come ha raccontato Taz. Con Owens e Jobst "quello che ho imparato di più da quelle due persone è che hai bisogno di una combinazione di fandom e irriverenza verso il materiale stesso".

"Perché il fandom è necessario per sapere non solo cosa c'è di speciale, ma anche cosa dovrebbe rimanere, ma anche per sintetizzarlo. Perché solo una volta sintetizzato si conosce davvero il nucleo di ciò che quella cosa significa. Perché se sai cosa significano certe cose davvero speciali e importanti, allora sei in grado di tenerle in modi che non sono letterali e sei in grado di tradurle".

"E poi c'è l'irriverenza, una volta che hai fiducia nel fatto che ne sei un vero fan, prendendoti la libertà assoluta di farlo tuo. Perché se c'è una cosa che Marc ci ha detto all'inizio e che ho pensato fosse davvero speciale è che l'anime è già perfetto. E il manga è già perfetto. Esiste già. Fotogramma per fotogramma, se volessimo copiarlo, potremmo prendere l'anime o il manga come storyboard, girarlo, dire le stesse battute, e basta. Ma allora non porteremmo nulla nello spazio, mentre in realtà lo prendiamo e ispiriamo qualcosa che porta qualcosa nel mondo di One Piece come materiale aggiuntivo o storia, che sta portando qualcosa. Vale qualcosa".

Pensi che continueremo a vedere il successo verso l'alto nella seconda stagione di One Piece ?