Tequila Works mette all'asta tutte le sue proprietà intellettuali, incluso il marchio dell'azienda

HQ

È stata una delle notizie più strazianti del 2024 nel panorama dello sviluppo spagnolo. Tequila Works, lo studio che ci ha regalato storie così importanti ed emozionanti come Gylt o Rime ha dichiarato bancarotta e ha chiuso i battenti dopo 15 anni dalla sua fondazione. Sembra che abbiano ancora un grosso debito in sospeso da pagare, ed è per questo che hanno avviato un processo di vendita all'asta di tutte le loro proprietà intellettuali per pagarlo.

Esatto, la casa d'aste Escrapalia ha annunciato un evento in cui verranno messe all'asta le IP di Gylt, Rime, Deadlight e The Invisible Hours, oltre a progetti incompiuti con i nomi Brawler Crawler, Dungeon Tour, The Ancient Mariner e qualcosa chiamato "Ideas Tequila Works". Tutti questi progetti hanno sezioni verticali, oltre a prototipi e tutte le risorse nello stesso pacchetto.

Infine, è in vendita anche il marchio "Tequila Works".

Gli acquirenti dovranno tenere presente che l'acquisizione di alcune di queste proprietà include l'impegno a rispettare determinati contratti e obblighi contrattuali (come la pubblicazione dei giochi su determinate piattaforme).

Le offerte sono già iniziate e al momento in cui scriviamo sia Gylt che Rime sono gli asset con il prezzo più alto, con offerte che raggiungono i 15.000 euro.

Prenderesti in considerazione l'idea di mettere le mani su una delle proprietà di Tequila Works?