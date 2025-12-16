Terminator 2D: No Fate

HQ

I buoni giochi di Terminator certamente non crescono sugli alberi. Faccio fatica a pensare a qualcosa che abbia stimolato il mio cervello in senso positivo, invece sono istintivamente colpito dal fatto che ce ne sono pochissimi. "Cyborg dal futuro con endoscheletri lucidati d'acciaio che vogliono sterminare l'umanità" - probabilmente è così che mia madre in pensione descriveva la fantascienza in generale, senza molte approfondimenti. Quindi, vi chiederete, dove sono tutte le esperienze stimolanti che ne derivano? La risposta è che semplicemente non è mai successo nella misura che si potrebbe pensare, nonostante un punto di partenza fondamentalmente ottimizzato, quasi ovvio. Terminator: Resistance era assolutamente accettabile, ma a mio parere non è un classico che forma stile nonostante le buone intenzioni. Sono passati quasi 35 anni da quando Terminator 2: Il giorno del giudizio ha fatto la storia, un film che ancora oggi è uno dei migliori spettacoli d'azione di tutti i tempi. Con il 2025 pronto a sposare il matrimonio, sicuramente è il momento di una redenzione sotto forma di un gioco retrò a 16 bit per l'ultima generazione di supercomputer? Direi di sì.

Ci sono diversi boss a ogni livello.

Ma ci fermeremo un po' al Memorial Grove mentre siamo qui. Da ragazzo degli anni '80, sono cresciuto con i platform 2D, che comprensibilmente erano in cima all'agenda all'epoca; da Alex Kidd e Mega Man a Contra, Bionic Commando e, col tempo, Gunstar Heroes e Metal Slug. Ho anche conosciuto Terminator come una Play-Doh senza nome, con la prima macchina da guerra di James Cameron dal futuro arrivata l'anno in cui sono nato - e anche se non l'ho visto a occhi spalancati, ho apprezzato due scenari brillanti nei primi anni '90 che erano molto avanti rispetto ai loro tempi sia tecnicamente che tematicamente. La minaccia di estinzione dopo che l'intelligenza artificiale svilupperà il libero arbitrio è alla radice di molte preoccupazioni e della sopravvivenza continua - forse oggi più che mai?

Tutti sono i benvenuti, indipendentemente dalle abilità, quando si tratta di azioni di un tipo raramente visto prima.

Annuncio pubblicitario:

Terminator 2D: No Fate ha capito tutto quello di cui mi sono appena conato, e ci è voluta quasi tutta la vita per capirlo. Non si tratta di un guadagno indegno, né di un gioco che cerca di fingere di essere qualcosa che non è, e certamente non cerca di reinventare la ruota - invece, torna indietro nel tempo per rimettere a posto le cose con un collegamento che il film merita, basato su presupposti consolidati prese dalla stessa epoca. Nessun destino, capisci?

La storia è familiare, ma può essere cambiata.

Il fatto che questo sia un progetto di passione da Bitmap Bureau è ben evidente, il livello di dettaglio qui è un vero e proprio regalo per gli occhi. Le animazioni sono vivide, le immagini che fanno avanzare la storia sono perfette come pixel - e allo stesso modo, è molto consapevole di ciò che cerca di emulare e ottenere. Mentre molti giochi con licenza sono stati noti per tagliare gli angoli su livelli, nemici e design, Terminator 2D: No Fate riesce a trasformarlo in un'autorità sull'argomento. Oltre alla presentazione ovvia e all'epoca con cui si flirta quando il film ha visto la luce, hanno anche affrontato in modo intelligente ed efficace elementi che non erano apparsi nel film, senza uscire dal quadro di cornice. Diversi livelli del gioco colmano le lacune della storia, dove hai davanti a te diversi elementi interessanti, che tu sia un fanatico o un nuovo arrivato. Il primo livello è quindi una sequenza mai vista nel film, mentre trae ispirazione e forza dal materiale di base.

Scenari alternativi che siano validi? Sì, non sembra migliore.

Annuncio pubblicitario:

Inserire riferimenti con riempimenti logici non è mai stato fatto meglio nel contesto di Terminator di quanto qui. Cosa è successo prima che Sarah venisse rinchiusa all'ospedale di Pescadero, vi chiederete? Stava, ovviamente, addestrando John in Messico finché "zio Bob" non intervenne. Quella fabbrica di computer che Sarah Connor avrebbe cercato di sabotare quella menzionata dal dottor Silberman? Non era altro che una struttura Skynet che aveva colpito e che era stata coperta - qui convertita per la prima volta in logica, cosa che non dovrebbe essere data per scontata nel contesto di 'Terminator'. Il gioco intreccia canone e lore e tutto sembra radicato e ben integrato.

Generi ed elementi diversi si contendono l'attenzione.

Quando poi interpreto John Connor nella futura Los Angeles, questo porta a sequenze che inviano richiami al primo film di Terminator in modo ordinato senza sembrare forzati. Il fatto che gli sviluppatori siano consapevoli dell'universo del marchio è un eufemismo, così come il fatto che, come giocatore, non riesco a smettere di sorridere e annuire in segno di assenso per tutto il tempo. Picchiare il boss "Angry Bartender Man" sulle note di Bad to the Bone di George Thorogood and the Destroyers è un fanservice brillante insieme alla classica sequenza di picchiaduro che comporta – così come l'inseguimento in motocross attraverso il canale di scarico con un camion arrabbiato nello specchietto retrovisore dove "mi abbasso" ai detriti che mi infilano. La ricostruzione della maggior parte - non preoccupatevi, oserei dire tutte - le sequenze iconiche del film che ancora oggi reggono come documenti dell'epoca rappresentate e che rappresentano la maggior parte degli altri generi oltre ai giochi di sparatutto a scorrimento laterale della stessa epoca. Battletoads, Streets of Rage - le influenze sono molteplici, e tutti sono certi della loro identità nel contesto.

Terminator 2: No Fate non si scusa, e spara per uccidere.

Non dovrebbe essere dato per scontato che si conceda libertà di colmare le lacune e inventare scenari per unire qualcosa che assomigli a un'esperienza. Quando, come in questo caso, si tratta di materiale didattico semplice nella cultura popolare, questo può rapidamente metterti in difficoltà, il che a sua volta distrugge più di quanto aggiunga - ma fortunatamente è stato pensato, e sempre in modo elegante. Non dà mai per scontato che tu abbia visto il film da cui si basa, riassumendo l'epopea di James Cameron per farla godere di tutti. Poi, ovviamente, va detto che trarai il massimo da questo film se già conosci il franchise. E se lo fai, sai esattamente quali film contano alla fine.

Azione e boss - meccaniche di copertura e furtività? È un mix vivace.

Camminare sul confine tra un'esperienza complessiva volutamente old-school senza essere ingiusta richiede anche finezza in tutto, dal comportamento delle armi all'equilibrio nella difficoltà e nel design dei livelli. Attraverso il mirino, giriamo in otto direzioni diverse - cosa riconoscibile da chi ha giocato storicamente a Contra e Metal Slug. La difficoltà è regolabile in quattro livelli dove il requisito non è mai orientato a essere nato in sala giochi, nonostante una chiara discendenza. Saltare tra diverse differenze di altezza sui binari come se fossero Sunset Riders, sì - dovrai abituarti a questo. Durante tutto il gioco portiamo Sarah, John e T-800 e anche loro si comportano in modo un po' diverso tra loro, con abilità differenti. Sarah è la più agile dei tre e possiede un coltello corpo a corpo letale, può prendere ostaggi e raccoglie diverse armi moderne lungo il paesaggio; John lo giochiamo esclusivamente nelle sequenze future e ha una bomba a tubo che può lanciare, mentre la carabina laser con tre diversi potenziamenti fa la sua parte per intrattenere - incluso il plasma di mira e un tiro più ampio. Le cose possono diventare un po' complicate qui, però, trovo che le riprese di John non siano del tutto calibrate e un po' rigide nonostante la concentrazione sulla ripresa. Il T-800 non può saltare, ma è un pessimo colpitore forte e non muore facilmente. Giocare la storia si svolge tramite questi tre personaggi e richiede poco più di un'ora per un giocatore esperto - ma i personaggi possono anche essere utilizzati a tuo piacimento nelle molte modalità extra che si sbloccano in modi diversi dopo aver completato la storia, dove la storia stessa offre scenari alternativi tramite nuove partite in cui puoi scegliere percorsi diversi insieme a oggetti nascosti da raccogliere. Modalità arcade senza continuazioni, sopravvivenza e attacchi ai nemici - allenamento di livello per lo speedrun? C'è molto tra cui scegliere, e non sto menzionando tutto.

Il futuro e il passato, che tu possa vivere a lungo!

Fare un gioco su uno dei più grandi film d'azione di tutti i tempi è ovviamente una mossa audace - ma funziona? Sì, è vero, senza ray tracing e senza 3D. Anche la musica e il suono sono assolutamente brillanti - la colonna sonora indimenticabile di Brad Fiedel ritorna, insieme a un'audiophilia d'epoca e quasi estesa. Un'arma laser nel gioco si armonizza con la sua controparte cinematografica, come previsto. Gli insetti, però... non si trovano da nessuna parte, cosa che applaudo.

Aspettatevi nostalgia e azione.

Inghiottire la presentazione e lo stile artistico altamente consapevole e contemporaneo qui potrebbe essere più facile se hai vissuto quest'epoca, sostiene la Persona A - per e per gli stakeholder, ma oserei dire che la Persona B ha ragione nel suo entusiasmo nel tirare fuori una vecchia boa volpe dall'armadio e vestire qualsiasi influencer ventenne - che lo faccia volentieri o no. Terminator 2D: No Fate offre il miglior rapporto qualità-prezzo ed è bene investo, offrendo esattamente ciò che speravo - e anche di più. Sei preoccupato per i contenuti e la durata del gioco? Allora dovrai trovare qualcos'altro. Questa è la lunghezza giusta e ben pensata per tutto il tempo, strutturata classicamente e che mescola diversi generi in modo brillante. È per lo più azione a scorrimento laterale - ma intreccia anche elementi di picchiaduro e sequenze con veicoli direttamente da Battletoads o Teenage Mutant Ninja Turtles su SNES e Mega Drive. Terminator 2D: No Fate è una celebrazione della definizione della parola prospettiva in più modi di quanti ne dovrebbe essere possibile, con la timeline che probabilmente inizierà a crollare se continuo a insistere sulla sua esistenza. La compota retrò qui è di prim'ordine, e riesce a realizzare l'impresa che né il gioco né il film sul tema hanno mai raggiunto prima.

Con precisione programmata, abbiamo una missione e non c'è negoziazione o ragionamento con essa - non provano pietà, né rimorso e quasi nessuna paura. Non smetterà mai di darti la caccia... Terminator 2D: No Fate ha messo alla prova la mia vita quotidiana con un gameplay e tecnologie influenzati dal retro di un'epoca passata, con scene e livelli iconici e un T-1000 volatile di viscosità schiacciante che lo schiaccia subito alle calcagna. Il passato appartiene assolutamente al presente - per non parlare del futuro. Terminator 2D: No Fate è il gioco che il marchio aspetta dal 1991.