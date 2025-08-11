Terminator: Dark Fate - Defiance: Rivolta

HQ

Esplosioni, scheletrici robot di metallo, colpi di plasma viola e musica fragorosa sono probabilmente qualcosa che tutti riconoscono dall'universo di Terminator. Slitherine ha scelto un percorso diverso dal permetterci di prevenire il pericolo e invece ci ha permesso di vedere il futuro nel loro Terminator: Dark Fate - Defiance. Non abbiamo dovuto preoccuparci di fermare lo sviluppo di un'intelligenza artificiale omicida che vuole spazzare via l'umanità, poiché è già sulla buona strada per uccidere l'umanità quando la storia inizia. Potresti ricordare l'introduzione nel secondo film o le sequenze di guerra in Terminator Salvation. Assumo il ruolo di leader di un movimento di resistenza nella lotta contro la versione di Skynet di Destino Oscuro chiamata Legione.

Sebbene Terminator: Dark Fate - Defiance fosse difettoso e avesse i suoi difetti tecnici quando è stato rilasciato, il lavoro svolto da allora per aggiornare il titolo da Slitherine ha portato questo a diventare un gioco di strategia molto competente, che posso consigliare oggi. Anche la prima espansione We are Legion offre una bella aggiunta al gioco base in cui assumiamo il ruolo delle macchine in una campagna ragionevolmente lunga. In questa recensione, mi concentrerò sul dirvi cosa penso dell'ultima espansione e terza campagna chiamata Uprising.

La mappa del mondo dove decidi cosa fare e dove. Il blu sono gli alleati sulla mappa e tu sei rappresentato dal colore verde.

Uprising mantiene la profondità tattica delle battaglie, il sistema un po' goffo per decidere quali truppe portare in combattimento e una nuovissima struttura di campagna aperta. Ottieni anche il controllo di un paio di nuovi tipi di truppe. Quando inizi l'espansione, vieni accolto da una mappa divisa in 22 territori diversi. Ogni fazione possiede una singola regione del mondo all'inizio e la campagna è incentrata sulla sconfitta dei tuoi rivali. Lo fai conquistando le regioni e attaccandole. Puoi anche difendere un'area o aiutare altre fazioni umane. Fatto ciò, puoi giocare una missione nella vera modalità tattica del gioco. Ogni regione che possiedi ti dà una valuta che puoi spendere per le tue truppe. Sei completamente libero in ciò a cui hai accesso e nelle decisioni strategiche che prendi. Per sbloccare nuovi veicoli, tipi di truppe e altre cose che possono aiutarti, devi conquistare le regioni. Sia la modalità tattica che quella strategica sono interdipendenti e devi interagire con entrambe per vincere.

Annuncio pubblicitario:

Durante le missioni di attacco e difesa, oltre a combattere il nemico, puoi anche prendere il controllo dei veicoli. Il rovescio della medaglia è che la fanteria che controlla i veicoli svolge questo compito. Tuttavia, puoi chiedere alle tue truppe di uscire dai veicoli e scegliere di non portare questi veicoli nella missione successiva. Una componente importante della campagna è sapere cosa portare nelle missioni e cosa portare fuori dalle missioni. Se le tue truppe muoiono, potresti perdere preziosi sistemi d'arma e veicoli. Ciò che il nemico ha può anche essere catturato e utilizzato se non viene completamente distrutto durante la battaglia. Con ciò, puoi anche aggiornare e modificare il modo in cui lavorano le squadre di truppe e cosa possono fare sul campo di battaglia. Questo è importante a causa di quanto sia spietato questo gioco. Le tue truppe muoiono rapidamente e devi usare il posizionamento e il terreno a tuo vantaggio.

Le battaglie sono relativamente invariate. Cerchi di completare le missioni come al solito.

Uno dei motivi per cui mi piace questo gioco è per le decisioni tattiche che devi prendere sia durante che dopo le battaglie. Sfortunatamente, trovo che questa campagna, con le sue quattro fazioni, di cui una giocabile, non sia interessante come i suoi due predecessori basati sulla storia. C'è bisogno di qualcosa di più per portare questa nuova campagna a livelli più alti. Potrebbero essere cose come eventi più spontanei, missioni più uniche, diplomazia con fazioni umane. Allo stesso tempo, è difficile lamentarsi quando si ha molto più potere decisionale durante ogni missione e le battaglie sono così coinvolgenti. Nascondere le truppe in imboscate, attaccare convogli di nemici e avere a che fare con munizioni, carburante e tipi di truppe estremamente vulnerabili è molto divertente. Se il tuo veicolo viene preso di mira, potrebbe essere questione di tempo prima che diventi completamente inutilizzabile. Tuttavia, con un buon posizionamento, granate fumogene, rattoppi e altro ancora, puoi comunque recuperare pezzi vitali a bordo.

In questo gioco, le macchine sono molto più potenti degli umani. Devi usare le tue truppe più mobili e trovare vulnerabilità nel loro posizionamento. Aggiunge complessità a causa delle dinamiche tra le fazioni. Un altro aspetto che si aggiunge alla difficoltà è che questo titolo modella anche gli aspetti logistici della guerra. Tuttavia, va detto subito che le catene di approvvigionamento sono abbastanza semplici in questo gioco. Ci sono due modi per farlo. Il primo è utilizzare la valuta guadagnata a livello di campagna strategica per rifornire le scorte di munizioni, personale e carburante delle tue truppe. Hai anche la possibilità di utilizzare due tipi di camion che possono seguire le tue truppe e fare lo stesso quasi sul campo di battaglia. Poiché il gioco simula questo, aggiunge un'ulteriore dimensione strategica e vulnerabilità. Il tuo nemico può distruggerli e se i tuoi veicoli esauriscono il carburante durante la missione, potresti doverli abbandonare. Questo a sua volta può indebolire la tua situazione e la tua posizione nel livello.

Annuncio pubblicitario:

Queste missioni che intraprendi sono più schermaglie piuttosto che missioni di campagna con narrazione.

Anche se non sono particolarmente interessato a combattere i nemici umani in questo gioco, offrono comunque una certa varietà. Se vuoi più libertà rispetto alla campagna base, puoi averla in questo contenuto scaricabile. Un aspetto di Uprising che penso abbia bisogno di un po' di espansione è la varietà delle missioni. Ci sono solo alcuni tipi di missioni che vengono randomizzate più e più volte. Questi tendono ad essere ripetuti un po' troppo spesso. D'altra parte, il problema non sono solo le modalità di gioco, ma il comportamento dei tuoi avversari controllati dal computer. Sono un po' troppo passivi sui campi di battaglia, anche durante le missioni di difesa. Tuttavia, mi piace quando le altre fazioni chiedono aiuto durante le loro missioni, questo può indebolire il nemico e rafforzare la tua posizione. Nel corso del tempo, puoi anche allearti con fazioni umane e semi-umane. Questo può portarti a essere in grado di reclutare le loro truppe. La Legione, d'altra parte, è compensata per questo dalla possibilità di attaccare qualsiasi regione desideri senza aver prima conquistato quella vicina.

Il titolo non è cambiato in modo evidente in termini di suono o grafica. Graficamente, è un gioco di strategia relativamente bello e offre buoni suoni ed effetti sonori. Le esplosioni hanno un bell'aspetto e hanno abbastanza potenza. Le future armi delle macchine suonano ancora un po' piatte, ma sono fedeli alle versioni cinematografiche. Gli edifici crollano e gli ambienti sono vari nell'aspetto e nella funzione. È anche fantastico poter vedere i soldati che vagano all'interno degli edifici fino alle loro finestre. Questo è qualcosa che altri giochi di strategia come Broken Arrow e Warno, lanciati di recente, non simulano. Potrebbe non essere all'altezza dei giochi di strategia ad alto budget, ma sono comunque soddisfatto di ciò che Slitherine offre in Uprising.

I menu sono accettabili ma un po' goffi da usare. Sono facilmente ingombranti quando hai a disposizione molte truppe ed equipaggiamenti.

Anche se c'è una certa ripetizione del contenuto, questo è comunque buono. La libertà di attaccare diverse regioni come meglio credi aumenta il tuo controllo e funge da meccanismo per spiegare dove stanno combattendo le tue truppe e perché. Mi sono divertito durante il corso della campagna ed è leggermente più rigiocabile rispetto ai suoi predecessori. L'intelligenza artificiale potrebbe aver bisogno di un aggiustamento del suo comportamento nelle battaglie, ma funziona a un livello accettabile. Sebbene imbrogli a livelli di difficoltà più elevati ed è attivo a livello regionale. Sfortunatamente, puoi giocare solo come fazione anche se Legion era giocabile nell'ultima campagna. Se questo cambierà nel lungo periodo è ovviamente difficile da dire. Per ora, questo vale assolutamente il prezzo. Nel complesso è buono, anche se penso che le due campagne precedenti siano un po' migliori. Come ho detto, è difficile non sentirsi un po' felici di giocare a un buon gioco di strategia tattica semi-realistico del futuro dell'universo di Terminator.