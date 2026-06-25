Il mercato del lavoro è un disastro in questo momento. Che tu stia cercando lavoro o non abbia rivisto il tuo CV da qualche anno, è difficile ignorare il fatto che può essere incredibilmente difficile trovare lavoro a causa dell'ascesa dell'IA, dei licenziamenti di massa e di sempre più persone che cercano che mai. Questo è particolarmente vero nell'industria dei videogiochi, e lo sviluppatore IceLemonTea Studio ha deciso di mostrare un futuro distopico di come potrebbe essere il mercato del lavoro nei suoi Papers, Please-like Thank You For Your Application.

Dopo essere stati assunti come intervistatore temporaneo e junior, ci viene affidato il compito di selezionare i candidati che fanno domanda per lavori in una grande azienda anonima. Esaminiamo CV, certificati di laurea, prove di impiego, valutazioni psicologiche e altro ancora, cercando eventuali discrepanze che possano portare al rifiuto di un candidato. Come Papers, Please, verrai avvicinato da persone che ti supplicano di farli passare alla fase successiva, anche se non hanno soddisfatto tutti i requisiti per superare. Abbi un cuore e ti verrà detratto lo stipendio. Con bollette da pagare e una famiglia da prendersi cura, non si può sempre fare la scelta giusta per tutti gli altri e la scelta giusta per te.

Il gameplay in Thank You For Your Application è molto soddisfacente e ti farà diventare un vero e proprio rappresentante HR malvagio mentre butti via i sogni di qualcuno per un nome aziendale scritto male sulla prova di lavoro. A volte c'è un po' di sovraccarico di informazioni, poiché nuovi criteri arrivano dal bollettino ogni giorno che passa, ma una volta che entri nel flusso di una giornata lavorativa, diventerai rapidamente più macchina che uomo, ignorando immediatamente il rapido saluto e il sorriso supplichevole di un candidato per setacciare tutti i suoi documenti il più velocemente possibile. Poi o li butti al livello successivo o li mandi nel Paese della Delusione.

C'è un'atmosfera un po' più allegra in Thank You For Your Application rispetto a Papers, Please. Non è esattamente questione di vita o di morte, perché anche se rifiuti qualcuno, può tornare da te in un secondo momento avendo trovato successo nella vita. La distopia è diversa, poiché IceLemonTea ha abilmente creato un mondo che sembra andare bene sulla carta, grazie alle grandi aziende che fanno sì che nessuno sia davvero consapevole di quanto la disperata ricerca di lavoro stia portando le persone alla depressione, a comportamenti maniacali e che le grandi imprese stiano schiacciando paesi, città e persino paesi sotto il peso della loro avidità. Sono solo sorrisi, finché non cominciano a mostrarsi le crepe.

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HQ

Thank You For Your Application ha molta personalità e stile unici. I design sono vivaci e pixelati, così come i personaggi, quindi non ti dispiace incontrare lo stesso neolaureato per la terza volta in un giorno. Alcuni dialoghi per i rifiuti di base possono diventare un po' ripetitivi, ma poiché il gameplay nel riconoscere la differenza è così coinvolgente, quasi non noti cosa viene detto in una conversazione fino a quando non arriva la funzione Q&A. Questo è in parte dannoso per il gioco, perché significava che raramente mi concentravo su altro che le informazioni davanti a me durante il gioco, quindi alcuni elementi della storia si sono persi lungo il percorso. La maggior parte della storia la ricevi tramite email nel tuo appartamento in gioco, o tramite conversazioni durante il tragitto verso casa. Anche se presti tutta l'attenzione possibile, però, può comunque essere facile perdersi lungo la strada e ritrovarsi con una brutta sorpresa.

Thank You For Your Application ha più finali, alcuni dei quali possono sorprenderti se non stai attento. Se fai troppo straordinari, morirai di stanchezza, per esempio. Oppure, compra qualcosa dal negozio "mercato nero" e un giorno ti verrà detto che la tua cronologia degli acquisti sarà condivisa con la tua azienda, e alla fine finirai licenziato. Ciò che è frustrante di questi finali è che, mentre alcuni possono essere facilmente risolti ricaricando un salvataggio passato, altri richiedono di cambiare il corso della partita precedente o di iniziarne uno nuovo. Dato che una run di Thank You For Your Application dura circa 5 ore, non c'è molto male se il gioco voglia che tu faccia più run. Tuttavia, questa rigiocabilità contrasta con il core loop. I candidati che ricevi non sono casuali, per quanto ho potuto capire, quindi se ricordi chi superare e lasciar andare, l'esperienza perde molto del suo fascino.

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Man mano che la storia si sviluppa, troverai più difficile mantenere i tuoi abituali schemi di lavoro. L'equilibrio tra lavoro e vita privata è praticamente un ricordo del passato, ma hai anche la tua sorellina e la tua mamma da prenderti cura, oltre a una piccola rivoluzione a cui potresti voler partecipare. Ci sono molte opzioni, tanti finali, ma a volte può essere difficile tenere traccia di ciò che sta succedendo, soprattutto perché il nome di tutti è una lettera seguita da due numeri. Quando un tizio chiamato K88 vuole parlarmi sul treno di ritorno, sarebbe stato bello se la sua immagine fosse comparsa mentre mi parlava, visto che non riuscivo a ricordare nemmeno come fosse. La scelta dei nomi dei personaggi aiuta a creare tematicamente il mondo, riducendo l'identità individuale di ognuno a tre simboli, ma rende anche difficile attaccarsi a qualsiasi personaggio come individuo. La denominazione di alcune organizzazioni nel gioco soffre di una simile mancanza di identità, e quando qualcuno si avvicina chiamandomi suo compagno, quindi non ricordo se dovrei tifare per o cercare di fermarli. Tutto diventa un po' vago dopo la metà, con la storia del tuo personaggio che sembra passare in secondo piano rispetto agli eventi più ampi, che non potrai nemmeno vedere se commetti un errore sciocco a metà run.

A parte i finali, però, sono rimasto incuriosito dal mondo e dalla storia di Thank You For Your Application per tutto il film. Volevo solo un po' più di chiarezza per immergermi ancora di più nella distopia ben costruita del gioco. Il gameplay è immensamente divertente, e ti dà quella malvagia soddisfazione a ogni curriculum negato, finché qualcuno non ti tocca il cuore quando qualcuno ti dice di aver bisogno di questo lavoro o sarà una delusione per tutti quelli che ha mai conosciuto. È un Papers, Please con molto del suo fascino unico, e un gioco che vale davvero le poche ore che probabilmente ci dedicherai.