Thank You For Your Application ha recuperato i costi di sviluppo in meno di 24 ore

Forse avrai già provato il gioco lo scorso weekend, ma altrimenti lo studio IceLemonTea Studio ha lanciato Thank You For Your Application la scorsa settimana e il gioco ha debuttato e si è rivelato un enorme successo tra i fan su PC.

In un comunicato stampa, viene rivelato quanto il gioco abbia già avuto un colpo di successo, con IceLemonTea che ha condiviso che Thank You For Your Application ha recuperato tutti i costi di sviluppo in appena 22 ore. Sì, in meno di un giorno il gioco ha 'raggiunto il pareggio' ed è ora semplicemente un successo finanziario per lo studio, che ha ambizioni di continuare a migliorare il titolo.

Per quanto riguarda come IceLemonTea intende continuare a evolversi Thank You For Your Application, in un post su Steam ci viene detto che il futuro immediato prevede ulteriori aggiornamenti per migliorare le prestazioni e eliminare bug, ma prevede anche di introdurre lingue più localizzate, con spagnolo e russo tra le liste richieste, e prevede anche di incorporare una Modalità Infinita.

Ci sono anche intenzioni di offrire edizioni console e mobile del gioco, con l'arrivo previsto "più avanti quest'anno".