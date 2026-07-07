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È fantastico quando i giochi hanno qualcosa da dire, soprattutto quando potrebbero anche cercare di insegnarci qualcosa allo stesso tempo. Non succede spesso, ma quando succede, mi interessa. The Caribou Trail è uno di questi giochi e, dopo il suo lancio su PC a metà maggio, è arrivato anche su PlayStation 5.

The Caribou Trail racconta la storia della Battaglia di Gallipoli, che ebbe luogo nella penisola di Gallipoli in Turchia nel 1915 durante la Prima Guerra Mondiale. Fu una grande offensiva militare alleata contro l'Impero Ottomano, e la battaglia divenne poi nota per le pesanti perdite, con stime che suggeriscono che più di 130.000 soldati morirono e più di un quarto di milione rimasero feriti. La battaglia fu anche nota per lo stallo spesso prolungato e estenuante nei combattimenti, con truppe che si affrontavano attraverso le trincee, senza alcuna prospettiva di risoluzione.

Un'altra caratteristica distintiva della Battaglia di Gallipoli fu la partecipazione di oltre 12.000 volontari canadesi provenienti da Terranova. Lo fecero perché, all'epoca, Terranova era una colonia autonoma all'interno dell'Impero Britannico, e le truppe provenienti da lì erano composte principalmente da giovani pescatori e boscaioli inviati in guerra con poca addestramento.

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In The Caribou Trail, interpreti il giovane soldato Fisher che, insieme ai suoi due amici, si arruola nell'esercito britannico e finisce per essere inviato al fronte in Europa. La storia non si concentra sulle battaglie in sé, ma piuttosto sulla vita quotidiana dei soldati nelle trincee, sul loro desiderio per il Canada e sulla compagnia nelle trincee desolate e fredde.

Il gioco proviene dallo studio canadese Unreliable Narrators, con sede a Montreal, dove il CEO Christopher Chancey è un discendente di terranovensi - e il cui antenato è caduto durante la Prima Guerra Mondiale - rendendo la storia piuttosto personale per il team di sviluppo.

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The Caribou Trail è un semplice gioco d'avventura narrativa, quasi un "simulatore di camminata", che può essere completato in circa 3-5 ore. La narrazione è chiaramente l'aspetto più centrale del gioco, e non dovresti aspettarti molto in termini di gameplay qui. La maggior parte del tempo la trascorri nelle trincee, dove devi svolgere compiti semplici, come consegnare il posto, mantenere le trincee, parlare con il comandante in capo e cucinare in un mini-gioco (presumibilmente volutamente) monotono, che ti dà il tempo di ascoltare le storie dei soldati da casa, o di ascoltare i pensieri e le paure che nascondono nelle trincee.

Tuttavia, ci sono anche piccole missioni in cui, ad esempio, durante un breve cessate il fuoco con i turchi, devi avventurarti sul campo di battaglia aperto per trovare i tuoi compagni caduti e recuperare le loro piastrine, così che le loro famiglie a casa possano essere certe di cosa è successo ai loro cari. È straziante leggere gli ultimi pensieri di questi soldati morti, che sono riusciti a scrivere prima di soccombere alle ferite.

Le meccaniche di gioco sono semplici e servono solo a supportare la storia, piuttosto che a creare un gameplay coinvolgente e coinvolgente. A parte il finale davvero ben realizzato, la maggior parte del gioco è relativamente noiosa, e probabilmente è una scelta deliberata degli sviluppatori per far provare al giocatore la monotonia della vita in trincea. Il gioco funziona bene come gioco? No. Funziona bene come storia? Sì, è vero. È più una semplice narrazione interattiva che un gioco, e se riesci a immergerti in essa e nei personaggi, allora il gioco ha avuto successo.

The Caribou Trail è quindi un gioco semplice con una narrazione forte al suo cuore. Sospetto che gli sviluppatori abbiano cercato di trasmettere la banalità che i soldati hanno sperimentato nelle trincee, e ci si potrebbe chiedere se sia una buona idea cercare di trasmettere banalità attraverso un gioco? Sono un po' incerto su questo, ed è stato un po' faticoso da superare, nonostante il fatto che dura solo 3-5 ore.

Se ti interessa la storia, The Caribou Trail è un'esperienza valida, ma se cerchi un wargame, sei arrivato nel posto sbagliato. Questa è una narrazione interattiva, anche se così semplice che il gameplay quasi trascina giù il resto del gioco. Accetto che la narrazione sia il fulcro principale, ma dato che stiamo affrontando un gioco, il giocatore deve essere coinvolto di tanto in tanto. Detto ciò, il gioco racconta una storia avvincente che vale sicuramente la pena raccontare.