The Caribou Trail offrirà una nuova prospettiva sul Mondo War I questo maggio

Durante il Galaxies Spring Showcase, il successivo nell'assalto di showcase e trasmissioni di videogiochi che finora hanno coniato il 2026, lo sviluppatore Unreliable Narrators è apparso per condividere un aggiornamento sul prossimo titolo di avventura narrativa, The Caribou Trail.

Il grande aggiornamento da notare è che il gioco è piuttosto vicino all'uscita, dato che The Caribou Trail debutterà su PC e PS5 già dal 14 maggio, il che significa che manca meno di un mese al lancio. Questo è stato confermato in un nuovo trailer che ha messo in evidenza un po' di gameplay aggiuntivo.

Per quanto riguarda ciò che The Caribou Trail tratta, il gioco cerca di offrire una nuova prospettiva sulla Prima Guerra Mondiale, seguendo tre soldati mentre scoprono la verità sul conflitto e cercano semplicemente di sopravvivere agli orrori. Il gameplay includerà scavare trincee, raccogliere piastrine e affrontare missioni spericolate, tutte cose che dimostrano ulteriormente come i soldati siano stati mandati in guerra con una falsa interpretazione di cosa aspettarsi.

Giocherai The Caribou Trail il mese prossimo?