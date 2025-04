The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

HQ

HQ

L'originale Oblivion è probabilmente il gioco a cui ho dedicato più ore nel corso degli anni. Ricordo di aver guardato i trailer a ripetizione quando ero un poliziotto ventenne disoccupato, ed ero eccitato come un piccolo agnello pasquale per l'uscita del gioco. Quando è arrivato, ho giocato centinaia, se non migliaia di ore, perlustrando Cyrodiil anche per le missioni più piccole o le rovine che non erano state scoperte prima, e poi finalmente gli ultimiOblivion cancelli che dovevano essere chiusi. Non avrei mai immaginato che Bethesda avrebbe aggiornato il suo vecchio gioco, ma poi Internet ha iniziato a ronzare con affermazioni secondo cui Oblivion sarebbe arrivato in una versione nuova e scintillante e, sebbene il gioco sia stato preso in giro più volte, non si è mai concretizzato. Tuttavia, le cose sono cambiate di recente, quando Oblivion Remastered è stato eliminato e qualche giorno fa stavo guardando un pulsante di download Steam. Ecco le mie esperienze con Bethesda e l'aggiornamento Virtuos '.

Mi concentrerò principalmente su ciò che c'è di nuovo nella versione Remastered, poiché la maggior parte delle persone probabilmente ha giocato tanto se non più di me, quindi iniziamo. Inizierò con ciò di cui probabilmente le persone hanno sentito parlare di più, ovvero la nuova mano di vernice che il classico ha ricevuto. Secondo gli sviluppatori, Oblivion Remastered funziona sul vecchio motore di gioco Creation Engine, di cui Bethesda utilizza ancora una versione più recente per giochi come Fallout 4 e Starfield, e lo chiamano il cervello dietro l'aggiornamento. Cioè, è ciò che alimenta l'IA e le meccaniche di gioco, e per di più esegue il motore grafico Unreal 5, quindi tutto sembra brillante e nuovo. Puoi sentire chiaramente il Creation Engine che gestisce lo spettacolo dietro tutto il bling grafico. Sembra che Oblivion fino al suo nucleo, nel bene e nel male. Il gioco ha ancora quell'affascinante jank di cui la gente si è lamentata quando il gioco è uscito per la prima volta, ma che Internet ha ora deciso che non deve assolutamente mancare nel gioco. I personaggi parlano ancora l'uno sull'altro in grande stile, e quando arrivi in uno dei quartieri della capitale, vieni bombardato dalle stesse esplosioni ironiche dei personaggi che hai sempre ricevuto. Una volta che ti sei abituato al fatto che la grafica sia bella come lo è, Oblivion Remastered sembra estremamente simile all'originale. Un prodotto del suo tempo fino a questo punto, e questo è fantastico.

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, sono state aggiunte alcune cose al gioco per renderlo anche più fresco. Ad esempio, ci sono più voci per le diverse razze nel gioco, il che gli dà una boccata d'aria fresca. Ho notato che la qualità del suono era leggermente diversa tra le vecchie e le nuove voci, e questo è senza dubbio in parte dovuto alle linee ri-registrate.

Un'altra aggiunta è che il sistema di livellamento è stato aggiornato. Mentre prima venivi ricompensato per le abilità che usavi di più, qui puoi scegliere di spendere dodici punti abilità sulle abilità che desideri, il che significa che puoi anche migliorare in abilità che non hai necessariamente usato molto, il che è piuttosto interessante. Non so quale preferisco però. Non credo di aver sentito una grande differenza, ma è bello avere delle opzioni. Tutto sommato, le nuove aggiunte sono abbastanza belle, ma ciò non cambia il fatto che questo è Oblivion e ne sono abbastanza felice.

Una cosa che vorrei che gli sviluppatori avessero cambiato è che i nemici continuano a salire di livello con te. La mia più grande critica era, ed è tuttora, che all'inizio incontri ladri con armi di ferro spuntato, ma quando sali di livello incontri banditi ordinari con il miglior equipaggiamento, il che ti fa chiedere, se stanno correndo in giro con equipaggiamento daedrico hanno anche bisogno di rapinare persone a caso? Potrebbe essere modificato nell'originale, e spero che sarà il caso nella nuova versione, perché è probabilmente la cosa più fastidiosa sia dell'originale che di questa nuova iterazione del leggendario gioco fantasy.

Annuncio pubblicitario:

Parliamo di ciò che puoi vedere nei trailer, della bellissima grafica che il gioco ha messo su come una vestaglia sopra un abito consumato. I numerosi muscoli grafici di Unreal vengono utilizzati nell'aggiornamento, da tutti i tipi di effetti di luce alla magia del Ray-Tracing, che può anche rallentare il frame rate. Se hai una macchina in grado di gestirlo, tutto sembra impressionante, ma avevo bisogno che la generazione di fotogrammi raggiungesse oltre 60 fotogrammi al secondo, e ho anche sentito che il gioco balbetta su console. Mi chiedo se migliorerà nel tempo? Si spera di sì. Fortunatamente, molti di essi possono essere disattivati, il che consente ai sistemi meno potenti di eseguire il gioco, ma non sembra altrettanto buono. L'illuminazione è una parte importante di ciò che rende il gioco così bello nei trailer, e quando è finito sembra tutto un po' piatto sfortunatamente.

Anche i personaggi sono un punto in cui ho alcuni pensieri ambivalenti. Internet ha deciso che i movimenti della bocca sono cattivi, ma non ho problemi con questo. Internet ama lamentarsi, ma noi insegnanti di storia insegniamo qualcosa chiamato critica delle fonti, e non credo che sia un grosso problema. Quello che penso sia un problema è che i personaggi hanno un aspetto strano. Non ci sono persone simpatiche in Oblivion. Quasi tutti sembrano caricature e sembrano peggio di quanto non fossero nell'originale Oblivion. Penso che sia perché le rughe e cose del genere non sembravano davvero rughe allora e lo sono ora, il che porta a personaggi estremamente brutti, anche quando parliamo di giovani e ricchi nella capitale. È quasi come se Unreal avesse reso tutto troppo realistico, e questo non mi piace. Toglie un po' del fascino del gioco che sentivo per l'originale. Potrebbe essere soggettivo e solo io, ma gli sviluppatori avrebbero potuto fare di meglio qui. Avrebbero potuto avere con le molte trame, specialmente nelle grotte dove si poteva vedere la cucitura sul fondo delle grotte dove c'erano piccoli triangoli che non avevano superficie. È un po' sciatto.

La storia è la stessa se giochi alla versione normale del gioco. Tutte le espansioni sono incluse, il che è fantastico, ed è storicamente la stessa esperienza che molti hanno probabilmente avuto più e più volte nei diciannove anni in cui il gioco è uscito. Se acquisti la versione premium, ottieni alcune missioni extra e alcune armature da cavallo, il che è abbastanza ironico per chi lo sa, ma non sono sicuro che valga la pena i 10 euro in più. Penso ancora che la storia regga come dovrebbe, e mentre ci sono diverse missioni che posso completare in pochissimo tempo perché le conosco a memoria, ci sono ancora missioni che sono belle da vivere con la grafica aggiornata. Shivering Isles è anche bello vedere nelle nuove immagini che lo sviluppatore ha dato al gioco. Unreal 5 si adatta allo stile più acido del dominio di Sheogorath più di quanto non faccia forse ai paesaggi idilliaci di Cyrodiil.

Quindi, tutto sommato, penso che Oblivion Remastered sia un'abile riedizione di un gioco leggendario che farà emergere la nostalgia nella maggior parte di coloro che hanno vissuto con la storia e la battaglia di Martin Septim contro Mehrunes Dagon per quasi due decenni. Bethesda e Virtuos hanno mantenuto l'atmosfera e lo scheletro di ciò che Oblivion era e lo hanno aggiornato per renderlo fresco. Oblivion è un prodotto del suo tempo, e non so se i nuovi giocatori saranno in grado di convivere con la goffaggine e l'imbarazzo che il resto di noi trova affascinante oggi, ma come una bella e scintillante capsula del tempo, Oblivion Remastered è tutto ciò che si può desiderare. Né più né meno.