The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows porta due nuovi dungeon

HQ

Nuove avventure ti aspettano in The Elder Scrolls Online. Con l'espansione Feast of Shadows, vengono aggiunti due nuovi dungeon insieme a diversi aggiornamenti minori al gioco base. Tra le altre cose, le cavalcature ora possono nuotare. L'aggiornamento è ora disponibile per PC e Mac e arriverà su console il 3 settembre.

ZeniMax Online Studios ha detto:

"La Festa delle Ombre si lega tematicamente alla saga delle Stagioni del Culto del Verme, una continuazione della storia originale, con due nuovi dungeon PvE, Black Gem Foundry e Naj-Caldeesh, situati nelle profondità dell'isola del Solstizio. Entrambi i dungeon introducono trame uniche, boss epici e ricompense di gioco, dando ai giocatori la possibilità di affrontare i negromanti e chiudere le fabbriche che rubano anime mentre le cose continuano a crescere verso l'evento che cambia il mondo, in tutto il server, in arrivo entro la fine dell'anno.

Chi è interessato a dare un'occhiata a tutti gli aggiornamenti può farlo qui, e qui sotto troverete il trailer di lancio ufficiale.