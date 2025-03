HQ

Una volta che hai sperimentato un certo numero di giochi all'interno di un genere, alcuni elementi, o addirittura interi schemi, iniziano a sembrare molto familiari. Molti giochi prendono in prestito liberamente l'uno dall'altro, ma riescono comunque a creare un'identità propria che li fa sentire in qualche modo più unici di quanto potrebbero essere in realtà. In precedenza, era principalmente lo stile visivo di The First Berserker: Khazan a sembrare un ingrediente così unico. Il cel-shading in stile anime è sicuramente una delle cose che porto via come positivo, ma come per molte cose in questo gioco di ruolo d'azione, è trascinato verso il basso dal sembrare un po' troppo semplice.

Per chi non lo sapesse, The First Berserker: Khazan è un gioco che prende il suo posto nell'universo Dungeon Fighter Online. È una serie di giochi di ruolo picchiaduro molto popolare. Era anche totalmente sconosciuto a me. Gli sviluppatori di Neople ci sono dietro e ora hanno messo questo gioco di ruolo 800 anni avanti rispetto alla sua controparte multiplayer. Per chi lo sapesse, c'è sicuramente più interesse per un'immersione profonda di quanto potrei raccogliere. Ad ogni modo, il nostro protagonista viene trasportato come prigioniero in un carro ma dopo un incidente, o meglio fortuna per lui, riesce a fuggire. Tra le inospitali montagne innevate, inizia il suo viaggio.

Quello che segue sembra molto simile a Dark Souls Light. Questa è una descrizione sia appropriata che un po' ristretta. Perché questo ha sicuramente delle qualità proprie, anche se purtroppo non brillano così intensamente come speravo.

I boss del gioco sono i punti salienti e la sensazione di sconfiggerne uno è, come al solito, soddisfacente.

Su percorsi lineari, il nostro testardo protagonista si fa strada in avanti. Una voce misteriosa gli parla di tanto in tanto. Ma nonostante una storia di demoni e vendetta, è soprattutto l'azione del gioco a prendere rapidamente il centro della scena. Con un'ascia e una spada pronte, affrontiamo nemici che colpiscono duramente. Perché anche se questo non è all'altezza delle sfide più difficili del genere, e c'è anche un livello di difficoltà "facile" a cui passare, è comunque un gioco piuttosto impegnativo. Soprattutto quando si tratta dei combattimenti del gioco contro i boss. Ma non ci siamo ancora arrivati. Le meccaniche di gioco di base sono riconoscibili. Cioè, colpi veloci o più lenti che infliggono più danni. Possiamo parare e schivare e sì, tutto prosciuga il misuratore di resistenza inizialmente piuttosto avaro.

Ma, ovviamente, i punti esperienza si guadagnano. In questo gioco si usa Lacrima per rendere il personaggio più forte. Li leghiamo ai punti di salvataggio del gioco e possiamo aumentare tutto, dalla salute, alla resistenza e ad altre abilità. Suona familiare? Beh, lo è. Il gioco prende in prestito liberamente dai giganti del genere al punto che sembra un po' come se avessi rubato troppo. Se moriamo tra questi punti, perdiamo ciò che abbiamo raccolto, ma abbiamo la possibilità di raccoglierlo di nuovo se torniamo al luogo. Per fortuna, possiamo raccogliere la nostra Lacrima in un luogo sicuro prima di un incontro con un boss se moriamo durante uno.

Grandi mostri. Eroe fantastico.

I boss che sono le bestie più dure di questo gioco.

Certo, anche il mondo ha dei grandi nemici, ma è di fronte alla sfida finale dei livelli che diventa un po' più difficile. Come spesso accade, però, è principalmente una questione di imparare i loro schemi di attacco, sapere quando oscillare e tenere d'occhio il tuo misuratore di resistenza. Se un boss è troppo duro, per fortuna puoi fare un po' di grinding classico per salire di livello, poiché la maggior parte dei nemici si rigenera se salvi a un checkpoint. Il gioco è anche abbastanza generoso quando si tratta di Lacrima e si raccoglie anche un sacco di equipaggiamento.

Khazan può equipaggiarsi con un elmo, un'armatura, guanti e stivali. Ci sono anche anelli e amuleti che danno un piccolo bonus in più. Diventa un po' troppo una festa del bottino con il fatto che porti rapidamente in giro un sacco di equipaggiamento. Tuttavia, questo può essere distrutto un po' nel gioco per diventare invece Lacrima che può essere speso in abilità. Abbiamo anche un albero delle abilità collegato alle diverse armi del gioco.

A questi punti, leghi la tua Lacrima raccolta e la spendi per diventare più forte.

Anche se si inizia brandendo un'ascia e una spada, una delle prime missioni del gioco è quella di trovare le altre due armi con cui equipaggiarsi. Si tratta di un grande spadone e di una lancia. Entrambi hanno i loro alberi dove puoi aggiornare e sbloccare attacchi speciali. Questi infliggono molti danni e, proprio come lo stesso Khazan, anche i nemici hanno un misuratore di resistenza. Quando questo è al minimo, puoi eseguire una sorta di finale che rosicchia un grosso pezzo di vita. Puoi anche avvicinarti di soppiatto ai nemici per fare la stessa cosa.

I menu e tutto il resto mancano di un po' di finezza e identità e non sarebbe davvero una brutta cosa. Ma il problema è che ci sono anche molte altre cose che lo fanno. Perché anche se i boss, e come ho detto nell'introduzione sugli ambienti, si adattano bene allo stile visivo. Tutto è piuttosto senza vita e piatto. Sembra tecnicamente buono. Ma manca qualcosa. Come i sentieri sono corridoi scavati senza luce e movimento. Tutto sembra molto artificioso e non ci sono molti effetti per dargli un contrasto tanto necessario. I paesaggi innevati, le grotte, le grandi sale... Tutto è come una copia di un luogo dopo l'altro. Inoltre, non abbiamo viste dirette, nessun movimento tranne che per alcuni alberi ondeggianti. È uno stile visivo interessante, ma senza vita e un po' copia-e-incolla sugli ambienti.

I nemici riappaiono se tocchi uno dei punti di salvataggio del gioco, quindi ci sono sempre molte opportunità per massacrare di nuovo se vuoi salire di livello.

C'è anche una colonna sonora che dà la stessa sensazione di vuoto. La musica sembra anonima nonostante i tentativi di cori maschili mormoranti leggermente ovattati. Gli intermezzi dei cartoni animati, beh, si può dire lo stesso che delle immagini in generale. L'impressione generale quando si guarda oltre lo stile dei cartoni animati piuttosto duro diventa noiosa. Quasi come se si trattasse di un modello leggermente incompiuto che stai attraversando. Non ho assolutamente nulla contro un gioco che si ripete e può sembrare un po' monotono. Entrambi i festival d'azione come Stellar Blade e Black Myth: Wukong che ho recensito sono anche piuttosto ripetitivi nel modo in cui funzionano. Ma hanno molta più identità di questa. In particolare, sono più divertenti da giocare quando si tratta di combattere.

Per l'azione del gioco, dà e riceve. Personalmente, ho scelto di correre la maggior parte del gioco con la lancia perché ne apprezzavo la velocità e la portata. Padroneggiare la difesa e l'attacco a volte è divertente, ma un sistema leggermente impreciso per agganciare i nemici significa che spesso li manchi quando colpisci. C'è un peso, ma diventa ancora un po' svolazzante quando i colpi mancano. Dal momento che anche più attacchi devono essere concatenati insieme, questo diventa un po' frustrante quando i colpi vengono mancati e non mi sembra nemmeno che la risposta quando i colpi vanno a segno sia soddisfacente come avrei voluto.

Nel mondo hub, si viaggia tra le diverse aree del gioco.

È, d'altra parte, l'azione del gioco il motivo principale per giocare a questo. Sebbene richieda la difesa e la gestione della resistenza, c'è anche un po' di hack-and-slash su tutto. Soprattutto contro i nemici più comuni del gioco. La soddisfazione di sconfiggere un boss è stata più volte molto bella, ma la strada dall'arrivo in un nuovo ambiente ad arrivarci è sembrata in molti casi un viaggio troppo lungo.

Dopo l'inizio del gioco, ci si ritrova in una sorta di mondo hub. Nel corso del tempo, compaiono cose come la possibilità di acquistare oggetti e potenziare le armi. Mentre posso apprezzare il fatto che nuovi elementi vengono introdotti nel tempo, trovo anche che questi elementi appaiano un po' strani. Quando ho la possibilità di acquistare nuove parti per la mia armatura, ne ho già trovate di molte volte migliori di quelle disponibili. Gli elementi che vorrei fossero lì all'inizio vengono sbloccati solo dopo diverse ore.

Quando rifletto sull'esperienza dopo alcuni giorni di gioco, mi sento combattuto. Da un lato, c'è un fascino semplice in questo e tutti gli elementi, per quanto poco originali, funzionano perfettamente. Ma il viaggio di Khazan sembra anche molto monotono. Nonostante i nuovi elementi introdotti durante il gioco, sembra per lo più senza finezza e mai niente di più che semplicemente ok. Ora, The First Berserker: Khazan cattura l'essenza stessa di un gioco di ruolo d'azione e non cerca di essere molto di più. Per me è un po' troppo semplice, ma se è quello che stai cercando e che hai sempre desiderato, ci sono sicuramente motivi per dargli una possibilità. Se non ultimo per quella sensazione incredibile quando un misuratore di vita del boss finalmente scompare.