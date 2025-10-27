The Goonies riceve il trattamento Lego in un set da 3.000 pezzi in uscita a novembre

Il regalo di Natale definitivo per The Goonies fan della tua vita è stato rivelato. Lanciato a novembre, in tempo per le vacanze, è stato rivelato un nuovo set Lego basato sull'amato film, che si tratta di un set diorama che dovrebbe assomigliare alla "caccia al tesoro sotterranea definitiva".

Al prezzo di £ 270 / € 300 / $ 400, il set comprende un totale di 2.912 pezzi ed è largo 18 cm, lungo 62 cm e alto 36 cm. Viene fornito con una serie di cenni al film, tra cui "il rifugio e le grotte dei Fratelli, la leggendaria stanza del tesoro di Willy con un occhio solo", e puoi persino capovolgere il set per rivelare "l'inquietante relitto della nave pirata Inferno".

Ci sono anche un sacco di minifigure come parte del set, tra cui Mikey, Mouth, Chunk, Andy, Data, Sloth e Fratelli. E in un tipico The Goonies, ci sono tonnellate di trappole e segreti incorporati, come massi sganciabili e botole attivabili con Copper Bones Skeleton Key e Skeleton Organ.

La data di uscita di questo set è prevista per il 1 novembre per Lego Insiders e poi il 4 novembre per tutti gli altri, e se ti impossessi di un'unità lo farai anche tra il 1 e il 7 novembre, riceverai anche un The Walsh' Attic set per i tuoi problemi.

Annuncio pubblicitario: