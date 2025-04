The Hundred Line: Last Defense Academy

HQ

Come molti di voi sanno, il noto regista e sceneggiatore di Danganronpa Kazutaka Kodaka ha lasciato Spike Chunsoft nel 2017 per formare il suo studio di sviluppo, Too Kyo Games. E mentre tutti gli sviluppi di cui hanno fatto parte finora sono sempre stati in collaborazione con altri team, non c'è dubbio che lo stile e lo spirito con cui hanno sempre impregnato i loro giochi, così come il design dei loro personaggi, rimangano fedeli alla visione originale. Anche in Master Detective Archives: Rain Code, a cui hanno lavorato con i loro ex colleghi di Spike, si può vedere quanto della creatività giapponese ci sia.

Tuttavia, l'IP di Danganronpa è ancora nelle mani di Spike Chunsoft, ma ciò non ha impedito a Too Kyo Games di avvicinarsi nuovamente alla formula con una nuova storia piena di sentimenti, decisioni complicate, umorismo nero e temi polarizzanti, il tutto sotto un comodo velo di anime shonen del liceo. The Hundred Line: Last Defence Academy è in parte visual novel, in parte JPRG tattico, in parte gioco gestionale e in parte tower defense. Un mix impossibile per quasi tutti tranne che per loro.

La storia inizia in una giornata perfettamente normale in cui il nostro protagonista Takumi Surimo fa una piacevole colazione prima di andare al liceo con il suo amico Karua. Entrambi vivono nel complesso residenziale di Tokyo, una copia esatta dell'attuale capitale giapponese tranne per il fatto che si trova all'interno di una sovrastruttura che la isola dall'esterno. In questa città di tanto in tanto scattano gli allarmi e tutta la popolazione deve nascondersi nei rifugi. Qual è la minaccia? Beh, nessuno lo sa (almeno in questa fase iniziale del gioco), ma quando Takumi e Karua escono dal rifugio in cui si erano nascosti, trovano l'intera città in fiamme e brulicante di mostri assassini che stanno massacrando la popolazione. Cercano di fuggire, ma alla fine i mostri li circondano e Karua è sul punto di soccombere a loro... E l'avrebbe fatto, se non fosse che uno strano essere semitrasparente, simile a un orsetto gommoso che indossa un papillon, un bastone e un cappello a tesa larga, le dice che o infila una katana dall'aspetto sinistro che ha appena messo tra le mani, o quei mostri uccideranno e violenteranno la sua amica (così com'è), e non esattamente nel giusto ordine d'azione. Takumi decide (e questo è importante) di stare al gioco, e affondando l'arma nel suo petto risveglia uno strano potere chiamato "Hemoanima", con il quale può affrontare le creature. Dopo un lampo, ti svegli stordito in quella che sembra essere un'aula di liceo, circondato da altri giovani strani e sconosciuti che hanno appena attraversato una situazione simile: l'Ultima Accademia di Difesa.

Annuncio pubblicitario:

Insieme al resto dei tuoi "compagni di classe", scopri che Sirei, l'essere che ti ha dato le armi, ti ha confinato nell'accademia senza possibilità di fuga e ha impiantato una bomba in ognuno di voi, che esploderà se cercherai di scappare, fargli del male o non obbedire ai suoi ordini: L'obiettivo è difendere la scuola per cento giorni, non uno di più, non uno di meno.

Da qui, si stabilisce una storia piuttosto sorprendente, anche se con molte somiglianze nella struttura con le altre narrazioni corali di Kodaka. Ognuno dei 14 membri dell'accademia (di nuovo, un numero normale per i personaggi secondari dello sceneggiatore) ha stili di combattimento e personalità unici, che vediamo svilupparsi negli intermezzi tra le battaglie. Possono essere tutti rapidamente identificati come archetipi di personaggi "anime", come la ragazza fredda e calcolatrice, il gatto spaventoso di buon cuore, il timido "diamante grezzo" o i pazzi amanti del caos. Il loro peso nella narrazione è fondamentale, poiché solo imparando i loro punti di forza e di debolezza possiamo combinarli nelle squadre di quattro personaggi con cui interagiamo in combattimento, cercando un equilibrio tra velocità, forza e resistenza.

In combattimento, viene stabilito un turno tra la nostra squadra di difensori e i mostri utilizzando i punti AP. Questi punti possono essere utilizzati ad ogni turno o riservati per il turno successivo, il che è interessante quando aspetti che gruppi di nemici si avvicinino per attaccare con una spazzata ad area più efficace. La cosa più importante è assicurarsi che nessun gruppo di mostri sfugga al controllo e caricare abbastanza tensione per utilizzare l'abilità speciale nel momento migliore, che spesso è decisivo.

Annuncio pubblicitario:

Per potenziare i personaggi e il loro equipaggiamento dovremo ottenere materiali, il che a sua volta richiede di lasciare l'area sicura dell'accademia per coltivarli. Ancora una volta, questi da soli sono sistemi abbastanza semplici nella loro premessa, ma quando articolati e combinati creano un insieme che funziona. Soprattutto perché il lavoro di doppiaggio che accompagna l'intera storia di The Hundred Line: Last Defence Academy è favoloso per quasi tutti i suoi personaggi. Tuttavia, penso che sia giunto il momento di aumentare le aspettative con Too Kyo Games. The Hundred Line: Last Defense Academy è un gioco notevole, ma ci sono alcune sezioni, specialmente quelle tra una battaglia e l'altra, in cui ci muoviamo per l'accademia e socializziamo, dove sembra insipido. Tuttavia, gli schermi non sono più così efficaci nel raccontare una storia, e serie come Persona ci hanno dimostrato che è possibile integrare le meccaniche delle visual novel in sequenze dinamiche. Penso che ci sarebbe voluto molto se avessero optato per questo cambiamento, anche se capisco che potrebbe far parte dell'identità visiva del team creativo. E anche se la storia è buona, non ho potuto fare a meno di pensare quasi dal primo momento che questo era una sorta di ritorno all'universo scolastico di Danganronpa e che avrebbe potuto essere meglio distanziato da esso.

Se ti sono piaciuti i precedenti lavori e giochi tattici di questa squadra come Fire Emblem, The Hundred Line: Last Defence Academy è una scelta consigliata. Tuttavia, mi rimane la sensazione che sia una buona idea quella di aver perso l'opportunità di essere qualcosa di ancora più unico.