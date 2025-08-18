The Last Guardian Si dice che sarà il prossimo adattamento PlayStation

HQ

Abbiamo visto sempre più film e programmi TV basati su giochi PlayStation e molto ora suggerisce che il lavoro emotivo di Fumito Ueda The Last Guardian è il prossimo in linea. Sono passati quasi dieci anni dal suo lancio e, anche se il gioco non ha mai raggiunto le stesse vette o lo status di cult di classici come ICO e Shadow of the Colossus, la storia del ragazzino e della bestia gigantesca è rimasta sullo sfondo per molti di noi.

Secondo il noto insider DanielRPK, The Last Guardian è il prossimo franchise PlayStation a cui potrebbe essere data nuova vita, sia sul grande schermo che in TV. Abbiamo già visto gli adattamenti di The Last of Us, Uncharted e Twisted Metal, e in questo momento sono in lavorazione anche God of War, Horizon: Zero Dawn, Helldivers e Ghost of Tsushima. Quindi non è che la pentola non stia già bollendo.

La differenza, tuttavia, è che The Last Guardian probabilmente diventerebbe (e dovrebbe) diventare qualcosa di molto più sobrio rispetto agli adattamenti precedentemente menzionati, e potrebbe assolutamente distinguersi come qualcosa di veramente unico nelle mani giuste. Per i fan di Fumito Ueda, è un pensiero delizioso, soprattutto in assenza di nuovi giochi.

Cosa ne pensi di un adattamento cinematografico di The Last Guardian ? Sì o no?