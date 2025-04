The Last of Us: Part II Remastered (PC)

HQ

The Last of Us: Part II, uscito nel 2020, è stato l'attesissimo sequel di The Last of Us del 2013. Da allora, Part II è riuscito a generare entrate per Sony a un ritmo rapido in diverse occasioni, con la versione Remastered che è scivolata fuori l'anno scorso su PlayStation, meno di quattro anni dopo l'uscita originale. Ora arriva un porting per i giocatori PC. Questo lavoro è stato svolto dai fidati Nixxes Software, che ancora una volta hanno consegnato un prodotto all'altezza delle aspettative. Per una magica "coincidenza", anche il primo episodio della seconda stagione della serie The Last of Us uscirà poco più di una settimana dopo l'uscita su PC.

La storia riprende quattro anni dopo gli eventi della prima parte. Joel ed Ellie sono riusciti a mettersi in salvo nella città di Jackson, che è riuscita a formare una mini-società di medie dimensioni e stabile ben sorvegliata con i suoi bar e servizi. Ma non possono lasciarsi alle spalle il loro passato. Le grinfie della vendetta raggiungono la coppia in seguito a eventi di anni fa, sfociando in un lungo viaggio verso Seattle. Questa volta, la complice di Ellie è la sua cotta, Dina. La storia è anche raccontata da più punti di vista, il che aiuta a creare una narrazione meno in bianco e nero e moralmente unilaterale.

La trama e la narrazione strappalacrime sono ancora i motivi principali per iniziare il gioco. La costruzione dei personaggi e la narrazione brutale sono ancora eccellenti, e non sono affatto sorpreso che abbiano deciso di trasformare il gioco in una serie TV. Anche se personalmente trovo la serie diNaughty Dog Uncharted più divertente, il suo tono di avventura spensierata non può essere paragonato all'atmosfera letteralmente tortuosa diThe Last of Us.

Non c'è nulla di veramente nuovo nelle meccaniche di gioco, soprattutto perché il mondo è familiare alla maggior parte dei giocatori. Più alto è il livello di difficoltà scelto, più diventa essenziale padroneggiare le meccaniche stealth. Anche a difficoltà più basse, Infected e Clickers sono avversari pericolosi se non riesci a sfoltirli prima che ti trovino.

La mia esperienza di gioco su PC è probabilmente più indulgente di quella dei giocatori su console, poiché i colpi alla testa precisi con l'aiuto di un mouse sono relativamente facili, a condizione che i nemici non ti carichino a tutta velocità. Sebbene le risorse siano sempre scarse, i colpi di precisione accurati ed efficienti in termini di munizioni sono un'ottima ricetta per la sopravvivenza.

Sebbene la storia sia in gran parte una narrazione lineare tradizionale, il mondo si apre occasionalmente in sezioni semi-aperte prima di condurre i giocatori al prossimo evento importante della storia. La prima sezione di Seattle, in particolare, offre un'esperienza ben bilanciata: i giocatori possono muoversi rapidamente o scegliere di esplorare aree come i caveau delle banche abbandonate per contenuti aggiuntivi.

Visivamente, il gioco è di ottimo livello, lasciando poco spazio alle critiche. Le impostazioni grafiche sono estese e, sebbene non abbia potuto utilizzare gli strumenti di ottimizzazione di Nvidia durante il periodo di recensione, le immagini erano comunque sbalorditive, senza far urlare pietà ai fan della mia GPU.

Il porting per PC, in generale, è ben eseguito. La mia RTX 3080 ha gestito i giochi 4K senza problemi, a condizione che fossi disposto ad abbassare leggermente alcune delle impostazioni grafiche più impegnative. Ci sono stati solo pochi momenti isolati in cui il frame rate è inspiegabilmente sceso a un passo d'uomo, nonostante non si sia svolta alcuna azione significativa sullo schermo. Coloro che dispongono di GPU più potenti saranno naturalmente in grado di godere di immagini ancora migliori.

Oltre alla lunga trama principale, il remaster include piccoli extra, come la modalità di sopravvivenza No Return e una funzione per suonare la chitarra. Tuttavia, queste aggiunte hanno poco valore nella mia valutazione complessiva del gioco. Poiché il porting è stato fatto ancora una volta ad un livello eccellente, la valutazione è simile all'originale e al successivo Remaster.

L'avventura è facile da godere, ma per me l'unico aspetto frustrante è stata la sua lunghezza. Anche se ho logicamente capito che questo sequel è significativamente più lungo del primo gioco, l'enorme aumento del tempo di gioco mi ha comunque colto alla sprovvista. A titolo di confronto, i runtime di God of War e Ragnarök sono relativamente simili. Tuttavia, in The Last of Us: Part II, la lunghezza del gioco è più che raddoppiata, il che altera drasticamente il ritmo. Anche se non ci sono momenti inutili, penso comunque che una storia più compatta sarebbe stata sufficiente. Sospetto che la maggior parte dei giocatori non sarà d'accordo con me su questo punto.

Nonostante ciò, il prodotto finale è eccellente, e le mie opinioni impopolari sulla lunghezza del gioco non cambiano il fatto che questa rimane - ancora - una delle più grandi uscite di videogiochi di tutti i tempi.