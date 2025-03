The Legend of Zelda Movie è destinato a diventare una trilogia

HQ

Ehi, ascolta! Secondo quanto riferito, Nintendo sta pianificando qualcosa di grande per il suo prossimo adattamento cinematografico di The Legend of Zelda. Secondo nuove informazioni, questo potrebbe segnare l'inizio di una trilogia pianificata, con gli attori principali che dovrebbero firmare per tre film da girare in un periodo di sei anni in Nuova Zelanda. La fonte di queste informazioni, un servizio di tracciamento utilizzato dalla Film & Television Industry Alliance, fornisce anche la seguente breve sinossi:

"Un giovane guerriero destinato a proteggere il magico regno di Hyrule dalle forze dell'oscurità. La terra è minacciata da Ganon, uno spietato signore della guerra che cerca la Triforza, un'antica reliquia che si dice garantisca un potere illimitato.

"Per fermarlo, Link deve intraprendere un viaggio pericoloso, combattendo creature mostruose, esplorando insidiosi dungeon e risolvendo intricati enigmi per scoprire artefatti sacri che possono aiutarlo nella sua ricerca."

Roba eccitante, e ora possiamo solo sperare che rendano giustizia al franchise.

Chi ti piacerebbe vedere nel cast nei panni di Link, Zelda e Ganon?