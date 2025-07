The Naked Gun rivela il secchio dei popcorn ispirato al film originale

HQ

Dopo la rivelazione del trailer del reboot di The Naked Gun, sembra che la versione di Liam Neeson della commedia sarà altrettanto assurda e audace come il film originale con Leslie Nielsen. Il nuovo film rende omaggio al suo predecessore in più di un modo, incluso un nuovo secchio per popcorn ispirato a una battuta dell'originale.

Il nuovo secchio per popcorn di Regal ha la forma di un castoro di plastica. Un riferimento a una battuta nell'originale del 1988 in cui Frank Drebbin di Leslie Nielsen segue una donna su per una rampa di scale in una soffitta, dove commenta "bel castoro".

In risposta, la donna gli porge un castoro tassidermizzato. La linea è anche segnata nel secchio dei popcorn. Per quelli di voi che non lo capiscono, pensatelo come un bel riferimento al secondo roditore più grande del mondo.

The Naked Gun uscirà nei cinema il 1° agosto.

