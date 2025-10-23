HQ

Obsidian Entertainment è stato piuttosto impegnato da quando è stato acquisito da Microsoft nel novembre 2018. Innanzitutto, hanno terminato The Outer Worlds, che è stato rilasciato da Private Division nel 2019, poiché era già stato stipulato un accordo in merito prima dell'acquisizione di Microsoft, e negli ultimi tre anni, Obsidian ha rilasciato non meno di cinque titoli. Il 2025 in particolare è stato confezionato, prima con Avowed a febbraio, poi Grounded II in Xbox Game Preview e Steam Early Access in estate, e ora The Outer Worlds 2 è pronto su Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Game Pass.

The Outer Worlds 2 è il sequel del popolare gioco di ruolo The Outer Worlds del 2019, ma non una continuazione diretta. L'elevator pitch del gioco probabilmente è più o meno questo: abbiamo a che fare con un divertente gioco di ruolo d'azione di fantascienza in cui le tue scelte e tutto ciò che fai hanno un impatto importante su come si svolge il tutto. Continua nello stile del primo gioco, ma questa volta è un gioco un po' più grande.

The Outer Worlds 2 si svolge sulla colonia isolata di Arcadia (il primo gioco si è svolto il Halcyon, come sappiamo) e qui si assume il ruolo di un agente (Obsidian li descrive come "cowboy spaziali" o "marescialli del cielo spaziale") per il Earth Directorate, un organo amministrativo incaricato di coordinare la Terra e i suoi pianeti colonizzati nello spazio.

Si inizia creando il proprio personaggio e, sebbene ci siano solo due tipi di corpo tra cui scegliere (donna snella e uomo snello), ci sono un numero incredibile di opzioni per costruire esattamente il personaggio che si desidera. Oltre all'aspetto, devi anche definire il background del tuo personaggio e impostare vari "tratti della personalità" che influenzano ciò che puoi e, soprattutto, non puoi fare durante il gioco. Puoi scegliere tratti di personalità sia positivi che negativi.

Una volta creato il tuo personaggio, vieni inviato a indagare su alcune misteriose crepe nella struttura spazio-temporale, chiamate anche "spaccature", che hanno tagliato fuori le colonie dalla Terra. Qui, vieni rapidamente travolto da un sacco di intrighi e connessioni pericolose, ma non entrerò troppo nei dettagli della storia qui, perché è qualcosa che devi sperimentare in prima persona, ma anche perché può svolgersi in modo molto diverso a seconda del personaggio che hai creato e di come ti avvicini al gioco. Tuttavia, posso dire che questa è una delle storie meglio raccontate da molto tempo a questa parte, eThe Outer Worlds 2 offre alcuni dei dialoghi più satiricamente taglienti e ben scritti che abbiamo sentito da un po' di tempo. Sono tutti doppiati e consegnati in modo abbastanza convincente dai doppiatori del gioco.

La storia principale è relativamente lineare, ma c'è una grande libertà in termini di ordine e approccio alle varie missioni secondarie. Tuttavia, è sempre saggio esaminare queste missioni secondarie, poiché spesso si intrecciano con la tua missione principale. Lascia che ti faccia un esempio dall'inizio del gioco. A questo punto, avevo già ricevuto alcuni buoni consigli su come progredire nella mia missione principale, ma poi incontro un uomo in una piccola città nella prima area del gioco, Paradise Island, che vuole aggiornare il suo robot servo. Se posso aiutarlo in questo, lui mi aiuterà ulteriormente nella mia missione principale, e la sua soluzione sembra che potrebbe rendermi le cose un po' più facili, quindi accetto di aiutarlo invece di andare nella direzione già nota.

Ciò significa che ora devo andare a caccia di pezzi di ricambio per il suo robot, e mi viene detto che c'è un "Centro di riparazione AutoMech" appena fuori città che potrebbe essere un buon posto dove cercare. Tuttavia, per ottenere l'accesso, ho bisogno di una carta di accesso e, poiché non riesco a trovarla, decido invece di acquisire molte munizioni (completando varie altre missioni secondarie) e poi sparare nell'area di riparazione. Tuttavia, questo in realtà mi ha reso più difficile trovare ciò di cui avevo bisogno, poiché non c'era più nessuno che mi indicasse la giusta direzione. Probabilmente non ho scelto la soluzione più semplice qui, ma era fattibile e poco dopo ho trovato la tessera di accesso di cui avevo bisogno, che avrebbe potuto rendere tutto molto più facile per me. Dannare. Questo è solo un piccolo esempio di come tu abbia molta libertà di completare i compiti che ti vengono assegnati lungo il percorso come desideri, di come le missioni secondarie si colleghino alla tua missione principale e di come le scelte che fai influenzino il modo in cui il gioco si sviluppa lungo il percorso.

Come accennato in precedenza, ci sono molte missioni secondarie e ci sono anche missioni più piccole Companion. Molte delle missioni secondarie sono piuttosto divertenti e, come nell'esempio sopra, possono ramificarsi un po' nella tua missione principale, mentre altre sono più semplici "Vai al punto A, trova l'oggetto 1, continua al punto B, trova l'oggetto 2 e torna con gli oggetti 1+2 al assegnatore del compito". Se vuoi fare tutto, ci sono molte ore da dedicare a queste missioni, perché anche se a volte possono sembrare semplici, raramente sono brevi.

The Outer Worlds 2 è un gioco molto più grande del primo, che era un gioco più piccolo che rispettava il tuo tempo. Non puoi accusare immediatamente The Outer Worlds 2 di farlo. La prima area da sola, Paradise Island, può richiedere fino a 12 ore per essere completata (a seconda di quanto si è accurati, ovviamente), che è solo 1-2 ore in meno di quanto è stato necessario per completare la storia principale nell'intero primo gioco e circa la metà del tempo di gioco completo del primo gioco.

Se non sei un giocatore di ruolo esperto, l'inizio (cioè le prime 4-5 ore) di The Outer Worlds 2 può essere un po' difficile da superare. Hai la sensazione che il gioco stia lavorando costantemente contro di te perché vieni costantemente fermato sul tuo cammino, ad esempio perché non hai le giuste abilità per aprire una porta cruciale, attivare un terminale importante o perché non hai le parole giuste a tua disposizione, quindi non riesci a far seguire a un personaggio cruciale e quindi sei bloccato nei tuoi progressi. Ma all'improvviso, in genere in modo indiretto - o forse attraverso una missione secondaria completamente scollegata - si presenta una nuova opportunità, una nuova angolazione, e si è in grado di andare avanti comunque. È costruito in modo piuttosto impressionante e funziona davvero bene.

The Outer Worlds 2 può essere giocato sia in prima persona che in due diverse visuali in terza persona, tuttavia, ho giocato la maggior parte del tempo in prima persona, poiché ha funzionato molto meglio per me. Tuttavia, è bello avere la possibilità di scegliere. Come in molti altri giochi di questo tipo, puoi scegliere di costruire il tuo personaggio man mano che procedi per adattarlo al tuo stile di gioco. Quando ho visto quante armi c'erano nel gioco, ho deciso subito di andare "con le pistole spianate", ma gli avversari hanno combattuto bene, quindi non è tutto rose e fiori quando segui quella strada. Mi sono anche cimentato con la furtività, che cambia un po' il carattere del gioco, ma ho sempre ripiegato sull'approccio più diretto, che dopotutto funzionava meglio per me.

Come accennato, ci sono molte armi diverse in The Outer Worlds 2, sia armi "normali" (anche se non sono mai veramente normali) che alcune armi piuttosto folli. La cosa buona è che, indipendentemente dall'arma che usi, sono tutte belle da usare e spesso hanno un aspetto spettacolare, soprattutto se usi le armi a potenza, dove volano scintille.

Puoi avere con te due compagni diversi, che sono utili in combattimento, e puoi anche dare loro semplici ordini di attaccare. Ci sono un totale di sei compagni abbastanza diversi, tutti con attacchi diversi e abilità speciali, e si ottiene l'accesso a loro durante il gioco. Potrebbero essercene sei, ma puoi averne solo due con te alla volta.

L'aspetto visivo di The Outer Worlds 2 è un'esperienza un po' mista. Innanzitutto, va detto che il design è assolutamente ben eseguito, con una bella architettura, menu accattivanti e un design dei personaggi emozionante. Obsidian ha davvero creato un mondo di gioco unico. The Outer Worlds 2 non è affatto un brutto gioco, ma ci sono alcune aree che funzionano meglio di altre.

Un buon esempio è la prima area, Paradise Island, che, per la maggior parte, si svolge all'aperto e nella natura con erba alta e fauna colorata. Se dai un'occhiata più da vicino ai dintorni qui, specialmente se stai giocando in Performance Mode, l'erba e le piante possono sembrare un po' ruvide. Le ombre mancano in alcuni punti e l'erba è statica fino a quando non si avvicina molto al giocatore, a quel punto inizia ad animarsi e a muoversi nel vento. Sembra strano quando ti muovi attraverso una vasta area erbosa e improvvisamente inizia a muoversi di pochi metri davanti a te. È tipico a 60 fps Performance Mode vedere questo tipo di tagli sul lato visivo, poiché non è così pronunciato a 30 fps Quality Mode.

C'è una notevole differenza nella qualità visiva a seconda dell'area in cui ci si trova. Come descritto sopra, le aree esterne possono essere un po' ruvide da guardare, mentre le aree interne o sotterranee hanno un aspetto molto migliore con l'illuminazione artificiale di faretti e lampade, che creano effetti di luci e ombre belli e suggestivi.

Sia Xbox Series X che PlayStation 5 Pro hanno tre modalità grafiche tra cui scegliere: a 30 fps Quality Mode, a 40 fps Balanced Mode e a 60 fps Performance Mode. La PlayStation 5 e Xbox Series S hanno solo Quality Mode (30 fps) e Balanced Mode (40 fps), il che significa che non è possibile giocare a 60 fps sulla PlayStation 5 di base, poiché è necessario il PS5 Pro per ottenere questa opzione. Questo è un po' strano, considerando che è possibile in Performance Mode il Series X. Dipinge un quadro che le versioni Xbox sono chiaramente le edizioni per console più ottimizzate. Non abbiamo avuto l'opportunità di ricontrollare tutte queste impostazioni, ma queste sono le specifiche che ci sono state fornite da Obsidian.

The Outer Worlds 2 è un sequel solido e ambizioso del primo gioco. Affronta alcune delle più grandi critiche del primo gioco, offre una grande libertà e alcuni dei migliori dialoghi che abbiamo sentito da molto tempo, e ci sono un sacco di armi divertenti. Offre anche un mondo di gioco emozionante e unico, ma a questo proposito è un po' irregolare dal punto di vista tecnico.

Potrebbe non essere il gioco più facile da entrare per i principianti, ma più tempo ci passi, più si apre, e la resistenza che probabilmente hai sentito all'inizio del gioco cambia in seguito in senso opposto, ed è qui che il gioco decolla davvero. Ci vuole solo un po' di tempo. Tuttavia, gli intenditori di genere saranno facilmente in grado di immergersi in questo mondo e nella storia divertente fin dal primo minuto, poiché The Outer Worlds 2 non apre nuovi e sconosciuti orizzonti qui.

Se ti è piaciuto The Outer Worlds ed eri uno di quelli che pensavano che fosse finito troppo presto, allora The Outer Worlds 2 fa per te. Potrebbe essere più grande e diverso dal primo gioco, ma non c'è dubbio che questo sia ancora, per fortuna, The Outer Worlds.