The Rogue Prince of Persia (Comunicato completo)

Dopo non aver mostrato segni di vita per molti anni, la serie Prince of Persia è tornata nel 2024 con due titoli: il fenomenale ma trascurato Metroidvania The Lost Crown e un roguelite sotto forma di The Rogue Prince of Persia. Quest'ultima era una versione in accesso anticipato, ma ora l'edizione 1.0 è finalmente arrivata. I fan lo hanno seguito con entusiasmo ed è tempo di vedere se il gioco completo può essere all'altezza delle aspettative.

I giochi in accesso anticipato possono vivere una sorta di esistenza sospesa di puro potenziale, libera dal consueto sguardo critico. Le buone idee possono essere lasciate brillare, mentre i difetti e le carenze possono essere più facilmente perdonati poiché il gioco non è ancora finito. Ci sono cattivi esempi di giochi che esistono in questo modo da oltre 10 anni, ma fortunatamente ci sono anche buoni esempi in cui gli sviluppatori riescono a utilizzare l'accesso anticipato per modellare il gioco in una direzione positiva mantenendo a galla l'economia. Baldur's Gate III lo ha fatto, la serie Hades lo ha fatto con grande successo, e The Rogue Prince of Persia è fortunatamente anche uno di quelli buoni. Evil Empire ha messo insieme un'esperienza bella e completa che sembra completa e finalizzata con il suo aggiornamento alla 1.0.

La prima cosa che si nota quando si inizia Rogue Prince è lo stile grafico distintivo. Ha uno stile unico e cartoonesco che non si può trovare in altri giochi, puntando più verso le opere di Tartakovsky come Primal, Samurai Jack e Clone Wars. Un anno fa, lo stile era ancora più unico, ma in base al feedback del pubblico, lo hanno rivisto. In particolare, il design dei personaggi è diventato più dettagliato, i volti hanno assunto più caratteristiche e più espressivi negli occhi, e la pelle del principe è diventata, beh, del colore della pelle invece che del viola. I cambiamenti sono più attraenti, immagino, per un pubblico più ampio, ma hanno anche perso un po' dell'unicità dello stile. Tuttavia, il gioco eccelle ancora nel suo fascino visivo immediato. Non sarà per tutti i gusti, ma è artisticamente forte e interessante a prescindere. Sfortunatamente, non è sempre utilizzato al massimo delle sue potenzialità e il gioco può diventare noioso da guardare a lungo termine, ma questo dipende anche dal design dei livelli.

Rogue Prince è un gioco roguelite 2D dello sviluppatore Dead Cells Evil Empire, che si è fatto un nome come vincitore nel genere, specialmente con l'espansione Return to Castlevania, e si può facilmente immaginare che Prince of Persia venga presentato come un possibile DLC. In ogni caso, è chiaro che Rogue Prince è correlato a Dead Cells. I livelli sono strutturati allo stesso modo. Spesso ci si muove attraverso stanze e tunnel che sono parzialmente posizionati in modo casuale. Alcuni oggetti fanno parte regolarmente delle aree, ma possono essere collocati in nuove posizioni. Sfortunatamente, lo stile visivo si perde in questo level design. La maggior parte delle volte si corre attraverso corridoi in cui il resto dell'immagine è in realtà solo la crosta terrestre o un edificio tagliato di traverso. Pertanto, non succede nulla nella maggior parte dell'immagine, è solo uno spazio vuoto pieno di colore e un motivo discreto, e poiché il genere impone che devi attraversare gli stessi ambienti più e più volte, purtroppo diventa noioso da guardare a lungo termine. C'è la corsia gialla, la corsia blu, ecc. Ci sono momenti in cui si esce allo scoperto e lo sfondo può vivere. È qui che il gioco diventa davvero bello e ti fai un'idea migliore dell'universo. Succede troppo raramente per te essere adeguatamente portato in un mondo altrimenti bellissimo.

Lo stesso problema vale per la colonna sonora. La musica è fantastica, una sorta di neo-folk mediorientale, ma alcuni brani hanno un carattere o una melodia che viene ripetuta così tante volte che ti perseguiterà nel sonno. Gioco ai videogiochi da qualche anno ormai, e forse sono solo io, ma ho raggiunto il punto in cui è un vero peccato nel game design soggiogare il gameplay con melodie fastidiose.

Se hai giocato a Dead Cells, riconoscerai molti elementi in Rogue Prince. Trattandosi di un roguelite, ogni partita è caratterizzata dalla casualità. Questo vale per la struttura di un'area, ma anche per l'attrezzatura che ti viene fornita. Non puoi scegliere in anticipo quali armi vuoi portare, ma puoi sbloccarne gradualmente sempre di più. Questo viene fatto raccogliendo le anime degli Unni invasori. Quando torni all'inizio, puoi usarli per sbloccare più armi o amuleti. Gli amuleti possono avere effetti su tutti gli attacchi e darti altri doni. Ad esempio, un amuleto può darti una probabilità del 20% di dare fuoco a un nemico e un altro può darti il 20% di danni extra quando attacchi un nemico in fiamme. Quindi puoi vedere rapidamente come armi e amuleti possono essere combinati in combinazioni molto potenti. Poiché l'equipaggiamento che appare durante una partita è in parte casuale, non puoi pianificare la combinazione perfetta, ma devi invece essere flessibile e cambiare la tua strategia lungo il percorso. Ma questa è una buona cosa e può portare a sviluppi sorprendenti. Una corsa che sembra senza speranza può improvvisamente rivelarsi quella che ti porta fino al boss quando emerge un'improvvisa nuova sinergia.

Sebbene il combattimento ricordi Dead Cells, c'è molta più finezza in Rogue Prince. Ciò è dovuto principalmente al modo dinamico in cui il Prince può muoversi. Questo è forse il miglior sistema di movimento/parkour in qualsiasi gioco 2D e le dinamiche derivano dalla capacità di correre sui muri. Il Prince può correre una determinata distanza su un muro che azzera il salto e lo scatto, quindi puoi saltare di nuovo e correre di nuovo su un muro, ecc. Dal momento che non puoi usare gli scudi o parare gli attacchi nemici, è essenziale utilizzare l'agilità e la velocità del Prince, soprattutto quando ci sono molti nemici sullo schermo.

Sebbene il sistema di combattimento sia buono, soffre dello stesso problema degli altri aspetti che abbiamo menzionato; che può diventare un po' noioso a lungo termine. Tuttavia, questo non ha tanto a che fare con il sistema in sé, quanto con il design dei nemici, che è monotono. C'è un'ampia varietà di avversari che attaccano in modi diversi. Tuttavia, alla fine si fondono insieme e non ce ne sono molti che sono davvero memorabili o si distinguono. Visivamente, ci sono 50 gradi di grigio: c'è il grigio piccolo, il grigio grande, il grigio che spara, ecc. Tuttavia, questo non vale per i boss, che sono tutti memorabili e momenti salienti di una corsa. Anche il movimento e il parkour non vengono utilizzati correttamente. È quasi un peccato che un sistema così buono e fluido non venga utilizzato in un level design più interessante. In The Lost Crown, c'erano molte sequenze in cui dovevi padroneggiare completamente i movimenti di Prince per passare, ma qui non sono davvero lì. A volte ha un sapore un po' così, ma forse perché i livelli devono sempre essere parzialmente randomizzati, non è stato possibile creare sequenze simili. Questo non toglie nulla al fatto che il gameplay generale sia ben progettato e fluido. Evil Empire ha ovviamente messo molto impegno nella messa a punto a un livello in cui ti senti sempre in controllo.

In un roguelite, dovrebbe esserci una ragione nella storia per cui il protagonista muore più e più volte e lentamente migliora. Non voglio svelare troppo qui, ma il Prince è in possesso di un amuleto che lo riporta in vita, o meglio lo riporta indietro nel tempo all'ultimo posto in cui ha dormito. La storia in Rogue Prince si svolge quindi durante un giorno in cui la Persia è stata invasa dagli Unni, che poi si ripete. Si inizia la giornata nell'Oasi. L'Oasi è una tasca al di fuori di questo loop temporale, e quindi il Prince può avere uno sviluppo in relazione con le persone che incontra e salva qui. Invece delle serie di missioni, hai una mappa mentale. Man mano che si raccolgono informazioni dai diversi percorsi, i diversi eventi vengono collegati tra loro. In un certo senso, questo permette al Prince di essere in più posti contemporaneamente, ad esempio, salvando diverse persone che morirebbero contemporaneamente nella linea temporale. È una premessa davvero interessante che fondamentalmente funziona bene, ma avrebbe potuto essere utilizzata di più. Mi sarebbe piaciuto vedere maggiori conseguenze più avanti nella timeline in base ai problemi che risolvi all'inizio della timeline.

Mi ci sono volute circa 25 ore per svelare la mappa mentale e arrivare al "vero" finale. Non mi sembrava che mi mancasse nulla o che ci fossero fili che non avevo seguito. The Rogue Prince of Persia è un'esperienza davvero completa e finalizzata, che può quasi essere rinfrescante in un genere che può andare avanti all'infinito. Riduce anche l'impatto dei problemi del gioco, poiché semplicemente non hanno il tempo di diventare problemi importanti. The Rogue Prince of Persia lega tutti gli aspetti del genere in un gioco solido che entusiasmerà sia i fan dei roguelite che i nuovi arrivati.