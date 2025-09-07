The Sims 4 va in vacanza con l'espansione Adventure Waits.

HQ

È ancora una volta il momento per The Sims 4 di ottenere una buona dose di nuovi contenuti con l'espansione Adventure Awaits, che sembra destinata a offrire un'esperienza di vacanza diversa da qualsiasi altra. Il tema ruota naturalmente intorno al viaggio e al relax, ma anche alla competizione e alle sfide. Sono state introdotte due nuovissime destinazioni: Camp Gibbi Gibbi, un campo estivo nostalgico nei boschi, e Love Highland, un lussuoso resort sulla spiaggia ricco di attività ispirate ai reality.

L'espansione porta anche diverse funzionalità tanto attese. Imaginary Friend fa finalmente il suo ritorno, insieme alle case sugli alberi modulari. I giocatori possono anche usufruire di nuove attrezzature per l'allenamento come spin bike e pesi liberi, oltre a una carriera completamente nuova: Park Worker, con i rami Forest Ranger e Camp Counsellor. Inoltre, i Sims più grandi e bambini ottengono nuovi tratti, aspirazioni e momenti importanti, aggiungendo ulteriore profondità tra le generazioni.

L'espansione verrà lanciata il 2 ottobre, con un trailer di gioco completo in uscita il 10 settembre.