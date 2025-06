The Walking Dead: Daryl Dixon ritorna a settembre

HQ

Ora sappiamo la data certa di arrivo della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon. Lo show incentrato sul famoso personaggio di Norman Reedus tornerà sugli schermi televisivi questo settembre, per una nuova serie di episodi che vedranno Daryl e Carol inizialmente felici e godersi la vita, il tutto prima che tutto cada a pezzi e gli zombie inizino a causare il caos.

Per quanto riguarda ciò che possiamo effettivamente aspettarci da questo show, è stato tutto girato in Spagna, quindi dovremmo aspettarci un'avventura che abbraccia il paese europeo. Vedrà Daryl e Carol tentare di trovare finalmente un modo per tornare a casa, il che ovviamente è tutt'altro che facile in un mondo post-apocalittico invaso dai morti viventi, un fattore che vede i loro piani gettati nel caos e storti quasi ad ogni angolo.

Dai un'occhiata all'ultimo trailer dello show qui sotto, il tutto in vista del suo imminente ritorno all'inizio di settembre. E non dimenticate di vedere di più su Reedus più avanti questa settimana, quando sarà il titolo Death Stranding 2: On the Beach come l'iconico Sam Porter Bridges.