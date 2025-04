The White Lotus Il finale della stagione 3 è l'episodio più lungo della serie

HQ

The White Lotus è sempre stato uno spettacolo che ti attira con bellissime riprese di luoghi incredibili, solo per rivelare gli squallidi avvenimenti all'interno degli hotel titolari. La stagione 3 potrebbe aver impiegato un po' più di tempo rispetto alle altre due per ingranare le cose, ma cerca di rimediare con un lungo finale.

Secondo Deadline,The White Lotus il finale della stagione 3 durerà ben 90 minuti. Questa è più o meno la lunghezza di un lungometraggio, e sarà l'episodio più lungo della serie finora. Con tutto il cast principale che ha ancora bisogno di concludere le loro trame, immaginiamo che ci sia molto da coprire.

The White Lotus Anche il finale della seconda stagione è durato a lungo, con 78 minuti, e un paio di settimane fa abbiamo visto un altro po' di televisione di prestigio avere un finale più lungo nella seconda stagione di Severance. Alcuni fan saranno felici per più White Lotus, ma altri potrebbero preoccuparsi del precedente che questo crea per finali televisivi troppo lunghi.

Annuncio pubblicitario: