The White Lotus La stagione 4 arriverà in Francia

Non ti piace quando gli americani dicono che vorrebbero visitare l'Europa? Stai parlando di Birmingham o di Roma, amico, perché sono esperienze molto diverse. In ogni caso, sembra che una schiera di ricchi americani si stia dirigendo in Francia per una vacanza che sicuramente andrà storta nella quarta stagione di The White Lotus.

Questo arriva come un rapporto di Deadline, che afferma che lo show si dirigerà in Costa Azzurra nella sua quarta stagione. HBO ha una partnership di marketing con il Four Seasons in quanto fungono anche da location del White Lotus. Le speculazioni indicano il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat come location per le riprese, in quanto ha legami con Hollywood grazie alla sua vicinanza a Cannes.

Le fonti dicono che nessun hotel è stato ancora confermato e i rappresentanti di HBO hanno rifiutato di commentare il rapporto. Altre location potrebbero essere la Megève nelle Alpi francesi e l'Hotel George V, che si trova nel cuore di Parigi. Entrambi sono anche hotel Four Seasons.

Dovremo aspettare la conferma ufficiale, ma Mike White, il creatore di The White Lotus ' ha detto che vuole allontanarsi dalle rocce che si schiantano e partecipare a più omicidi in hotel nelle stagioni future.