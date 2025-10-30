The White Lotus si sta dirigendo verso la Costa Azzurra per la stagione 4

HQ

Dopo aver precedentemente portato alle Hawaii, in Italia e recentemente in Thailandia, il prossimo paese ospitante per la serieThe White Lotus di Mike White sarà la Francia. Un nuovo rapporto di Variety ha dichiarato che la quarta stagione dello show toccherà Parigi e la Costa Azzurra, con l'intenzione di girare già nel 2026.

Nulla è stato ancora confermato ufficialmente da HBO, e allo stesso modo non è chiaro quali hotel in particolare verranno utilizzati nello show, ma il rapporto rileva che la serie sarà ambientata principalmente nel sud della Francia con una sottotrama che porta la storia nella capitale del paese.

Ciò che sembra essere confermato è che non sarà girato in Four Seasons sedi in Francia, poiché HBO non ha esteso la sua partnership di marketing con la catena alberghiera per la stagione 4, il che significa che probabilmente verranno selezionati diversi hotel di lusso.

Altrimenti, con le riprese previste per il 2026, è probabilmente lecito supporre che The White Lotus non tornerà sui nostri schermi televisivi fino al 2027, a meno che la produzione non inizi piuttosto presto all'inizio del 2026.