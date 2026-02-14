The Witcher 3: Wild Hunt mod ripristina la grande questline Shani in Hearts of Stone

HQ

L'espansione Hearts of Stone di The Witcher 3: Wild Hunt è un'ottima aggiunta alle avventure di Geralt attraverso il Continente. Forse non offre la scala di Blood & Wine, ma alcuni dei lavori con i personaggi di Olgierd e in particolare Gaunter O'Dimm sembrano uno dei migliori lavori di CD Projekt Red con l'IP di The Witcher. Un personaggio che forse sembra un po' escluso, però, è Shani.

Non è più così grazie alla nuova collezione Brothers in Arms. Con l'aggiornamento più recente della mod, ora abbiamo una trama completamente restaurata di Shani, in cui Geralt/il giocatore può decidere il suo destino mentre Gaunter O'Dimm punta il suo sguardo al nostro (secondo) Witcher rosso preferito.

Come ha notato lo YouTuber xLetalis (tramite PC Gamer), la nuova trama ti permette di decidere se Shani vive o muore nel DLC tramite certi dialoghi e scelte che puoi fare. Se non avverti Shani del pericolo di Gaunter O'Dimm, verrà letteralmente colpita da un fulmine, oppure potrà vivere e sfuggire alle grinfie dell'uomo che fa tremare anche Geralt di Rivia con i suoi stivali di pelle nebbia.