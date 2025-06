The Witcher 4 sembra stupendo nel nuovo gameplay

HQ

The Witcher 4 ha dato il via oggi alla presentazione di State of Unreal e, sebbene a volte queste presentazioni riguardino più la tecnologia che l'esperienza del giocatore, abbiamo un sacco di dettagli interessanti sull'avventura di Ciri nel sequel RPG di CD Projekt Red.

Abbiamo iniziato con un trailer cinematografico, che ha portato Ciri a camminare attraverso la regione montuosa e piena di foreste di Kovir, che esploreremo. Lo faremo a cavallo, con la nostra nuova cavalcatura Kelpie.

Abbiamo anche dato un'occhiata ai dettagli del mondo, così come a un insediamento che mostra un gruppo di NPC che interagiscono tra loro e svolgono la loro vita quotidiana. Facciamo un altro check-in con Ciri, mostrandola a caccia di una manticora con un'enorme città sullo sfondo.

The Witcher 4 è in fase di sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC.