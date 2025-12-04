Thief VR: Legacy of Shadow

HQ

Sebbene la serie Thief abbia da tempo avuto una reputazione di cult-classic, il suo ultimo capitolo è arrivato piuttosto inaspettatamente, soprattutto considerando che sono passati più di dieci anni dall'ultimo capitolo. Tuttavia, l'ambientazione in realtà virtuale sembra fatta su misura per aggirarsi furtivamente nell'ombra e intascare tesori, e la nuova interpretazione di Maze Theory sembra avere molta sostanza dietro.

Magpie, un'orfana cresciuta per strada diventata ladra professionista, usa le sue abilità per sopravvivere alla fatica quotidiana di una città schiacciata dalla tirannia. Quello che inizia come rapine di routine si intensifica rapidamente quando i suoi ultimi obiettivi si rivelano molto più grandi del previsto, costringendola a ripensare la sua arte in più di un modo.

Thief VR: Legacy of Shadows è costruito attorno a missioni distinte, ognuna delle quali ti chiede di rubare un oggetto specifico da ambienti diversi. Una narrazione leggera intreccia questi lavori, offrendo la giusta motivazione necessaria pur mantenendo il riflettore sulle rapine stesse.

Giocato in prima persona, il gioco offre meccaniche di base familiari: movimento libero, virate graduali, sprint, strisciare e arrampicarsi. Azioni più specializzate includono lo scassinamento di serrature e il lancio di oggetti per distrarre le guardie. Una svolta interessante dà a Magpie la capacità di percepire punti di interesse nell'ambiente circostante, aiutando a localizzare oggetti di valore ed evitare pericoli.

Il gioco incoraggia fortemente la furtività rispetto al confronto, e muoversi furtivamente attraverso le ombre si rivela sia più intelligente che molto più emozionante. Il combattimento è possibile, ma il bastone di Magpie è meglio usato per mettere fuori combattimento le guardie armate di spada in attacchi a sorpresa. Oltre al corpo a corpo, l'arco offre una versatilità soddisfacente: le frecce possono stordire i nemici, spegnere o accendere fiamme e persino creare nuove rotte di movimento con i colpi di corda.

Il level design è un punto forte, offrendo molteplici percorsi verso gli obiettivi e riempiendo ogni area di pericoli e opportunità. I sistemi di sicurezza possono intrappolare il giocatore, vetri infranti tradire passi e i fari evocare le guardie se vengono incrociati. D'altra parte, gli ambienti sono pieni di bottino, alcuni facilmente sferrabili, altri nascosti dietro enigmi ingegnosi. Oltre all'obiettivo principale, ti tascherai di tutto, dagli argentetti alle borse per monete, che si trasformano in valuta e contribuiscono alla classifica delle missioni. Prestazioni forti sbloccano potenziamenti come furtività più silenziosa o stamina migliorata, rendendo la progressione più fluida.

Tecnicamente, Thief VR funziona senza intoppi. I comandi rispondono naturalmente, rendendo il gameplay complessivamente fluido. Occasionalmente, le mani si bloccano quando si maneggiano oggetti, una particolarità comune con i controller Sense. Sono emersi piccoli problemi, come guardie che camminano a mezz'aria, oggetti interattivi che falliscono o porte che si attaccano troppo con forza alla tua presa. Questi erano minimi, e Maze Theory ha promesso correzioni per la versione di rilascio.

Visivamente, Legacy of Shadows è piacevole. Il mondo è abbastanza dettagliato da risultare convincente e vivo, con effetti di fuoco e fumo che aggiungono atmosfera, seppur superficialmente. L'oscurità notturna è ben gestita, con molteplici sfumature di ombra. Alcune aree, però, sono così illuminate che la cecità delle guardie sfiora il comico. Le prestazioni su PS5 sono perfette, senza interruzioni di caricamento. Chi è soggetto a malattie da VR dovrebbe stare attento durante le sessioni più lunghe, poiché i movimenti rapidi e liberi possono provocare nausea di sorpresa nonostante le protezioni visive.

Thief VR: Legacy of Shadows non reinventa il gaming VR, ma cuce insieme meccaniche collaudate, le integra in un concetto coinvolgente e avvolge tutto in un pacchetto rifinito. Il furto virtuale si rivela gratificante in ogni ambito, rappresentando una degna continuazione di un franchise decennale.