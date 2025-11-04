LIVE
      TikTok annuncia il primo spettacolo di premiazione negli Stati Uniti

      Accadrà negli Stati Uniti a metà dicembre.

      HQ

      Una settimana prima di Natale, molti deiTikTok più grandi creatori e influencer si recheranno negli Stati Uniti per la prima edizione in assoluto che siTikTok Awards terrà nel paese. In programma il 19 dicembre alle 2:00 GMT/3:00 CET, lo show riunirà i tuoi creator e influencer preferiti per uno show che assegnerà premi per il Creator of the Year e il Video of the Year e altro ancora.

      L'evento si svolgerà presso il Hollywood Palladium di Los Angeles e, come previsto, sarà trasmesso in diretta streaming su TikTok. Secondo i candidati, la maggior parte sono creatori e sono inseriti in categorie che si adattano alla piattaforma, tra cui Okay Slay Award, Immediately Added to Cart Award e CapCut Creator of the Year.

      Va detto che questa non sarà la prima voltaTikTok Awards in assoluto, dato che il Regno Unito e l'Irlanda, per esempio, avranno il loro spettacolo già la prossima settimana, quando alcuni dei più grandi nomi si recheranno a Londra per essere celebrati.

      Sei entusiasta per il Tiktok Awards ?

