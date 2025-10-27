TikTok e i film sono la "più grande concorrenza" di Xbox, afferma il presidente

HQ

Quando Halo: Campaign Evolved è stato rivelato poco prima dell'inizio dello scorso fine settimana, sembrava che la guerra delle console si fosse conclusa con un piagnucolio piuttosto che con un botto. Il presidente di Xbox Game Content and Studios, Matt Booty, afferma ora che la più grande competizione per il proprietario della piattaforma non è un'altra console, ma altre forme di intrattenimento.

"La nostra più grande competizione non è un'altra console," Booty ha detto al New York Times. "Siamo sempre più in competizione con tutto, da TikTok ai film. Stiamo tutti cercando di incontrare le persone dove sono".

Xbox ha giocato con l'idea di affrontare l'intrattenimento sin da quando ha lanciato Xbox One come dispositivo di intrattenimento all-in-one nel 2013. Come si è scoperto allora e si scopre ora, le persone vogliono giochi per le loro macchine da gioco, e quindi mentre TikTok potrebbe occupare più tempo che mai, nessuno ha prurito al mento chiedendosi se passare un'ora a scorrere video di breve durata o la libreria infinita di Xbox Game Pass.

Dovremo vedere come questa strategia darà i suoi frutti per Xbox, ma in questo momento i giocatori sembrano essere in gran parte divisi sul fatto che questa fine delle esclusive sia un bene per il futuro di Xbox.