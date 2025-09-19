Titan Comics pubblicherà una nuova serie di fumetti grimdark ambientata nel mondo di Dark Souls
Dark Souls: La Madre del Lutto inizia questo dicembre.
Considerando che FromSoftware non sembra troppo preoccupato di espandere la serie Dark Souls con un nuovo videogioco in qualsiasi momento presto, chiunque sia alla ricerca di ulteriori esplorazioni in questo mondo dovrà guardare altrove. Fortunatamente, Titan Comics potrebbe avere la soluzione.
È stata annunciata una nuova serie chiamata Dark Souls: Mother of Mourning, con questo racconto grimdark che mira a costruire sulla tradizione della famosa serie di giochi di ruolo d'azione. La sinossi di questa serie spiega:
"La speranza è un sentimento fugace per i Cavalieri del Lutto. Ma l'ordine cavalleresco è disposto a scommettere tutto sulla loro ultima possibilità di salvezza.
"Alla ricerca di un eroe per riaccendere la fiamma, questi cavalieri si rivolgono alla Madre di Lillies, una santa mummificata senz'anima con leggende sulla sua capacità di ristabilire l'equilibrio nel mondo.
"I cavalieri credono che la sua anima perduta la risusciterà e porterà loro il loro ricercato campione per guidarli verso il conforto. Ma la follia incombe nella mente di ogni cavaliere e questo traguardo tanto atteso potrebbe non essere quello che sembrava una volta... "
Il primo numero della serie debutterà già il 3 dicembre e potrai ottenerne una copia da rivenditori come Forbidden Planet. È stato scritto da George Mann e illustrato da Maan House.