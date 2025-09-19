Titan Comics pubblicherà una nuova serie di fumetti grimdark ambientata nel mondo di Dark Souls

L'hacking del sistema online è stato il colpo finale, ma FromSoftware sta ancora lavorando per ripristinare il servizio su Dark Souls Remastered su PC.

E abbiamo l'elenco completo dei vincitori dello show di ieri sera.

La colonna sonora della serie Dark Souls è ora disponibile su Spotify

1 Marzo 2019 alle 17:12 NEWS. Scritto da Fabrizia Malgieri

Era da tanto che aspettavi la colonna sonora della tua saga di From Software preferita? Se sì, e la tua serie preferita è Dark Souls, sei fortunato, perché Bandai Namco...