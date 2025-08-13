Titan Quest II (Accesso anticipato)

HQ

La mitologia greca è qualcosa che mi ha incantato fin dall'infanzia. Dei con emozioni, problemi e non dissimili da noi mortali. Quando Titan Quest II è stato annunciato, sono rimasto sorpreso e nervoso perché i creatori originali non hanno sviluppato questo titolo. Insieme alla serie Diablo, la prima è la mia preferita del genere. Ciò che spiccava del titolo era il suo ritmo più lento e il fatto che l'equipaggiamento visibile dei nemici, era ciò che veniva rilasciato una volta sconfitto il tuo avversario. Se il tuo avversario aveva una spada, tu hai la spada, che fosse buona o cattiva. Molto spesso, i nemici nel genere dei giochi di ruolo d'azione sono più simili a una piñata che colpisci fino a quando non esplode. Quando lo fa, gli elementi vengono randomizzati.

Titan Quest II è uguale al primo sotto molti aspetti. È stato lanciato in accesso anticipato e sono disponibili solo circa 10-20 ore di contenuti da testare. Pertanto, questa non è una recensione dell'avventura completa nella sua versione 1.0, ma una recensione della versione che puoi acquistare oggi. Il gioco inizia con il tuo villaggio che viene distrutto dalla dea Nemesis. È la dea della vendetta e per ragioni che non scopriamo davvero sta dando la caccia al nostro protagonista. Il mondo sembra essere nel caos e i mostri stanno attaccando villaggi altrimenti pacifici. Ti rendi conto presto che c'è qualcosa di speciale nel personaggio che hai creato.

I filmati e i primi piani dei personaggi sembrano sorprendentemente buoni.

Quando ottieni i tuoi poteri, l'avventura inizia davvero. Purtroppo, al momento possiamo scegliere solo tra quattro poteri. Nel gioco queste sono chiamate maestrie e, proprio come nel primo gioco, due sono combinate in un'unica classe. Puoi scegliere di combinarli in qualsiasi combinazione tu voglia. Quella libertà è davvero buona e ti aiuta a sconfiggere i nemici a modo tuo. Al momento abbiamo Rogue, Storm, Earth e Warfare. Ce ne saranno molti altri in arrivo prima del lancio completo. Ho giocato così tanto al primo titolo della serie che tutto questo mi era familiare. Ho scelto di combinare Tempesta e Guerra. Mi piace la combinazione di magia e la possibilità di rafforzare alcuni aspetti del mio personaggio in combattimento. Le altre maestrie fanno esattamente ciò che suggerisce il nome. Non ci sono sorprese in questo sistema, nel bene e nel male.

Il sistema di aggiornamento è più complicato della semplice scelta di due maestrie. Inoltre, equipaerai ogni abilità con diversi poteri bonus. Ad esempio, se impari a lanciare fulmini come Zeus, puoi fare in modo che i fulmini ti diano anche un po' di salute per ogni colpo. Potrebbero anche riempire diversi indicatori o darti un altro bonus che preferisci. È un po' limitato, ma è qui che penso che accadrà gran parte del min-maxing dei personaggi. Mi piacerebbe vedere Grimlore Games prendersi delle libertà e legare questo alla mitologia e non offrire solo bonus generici. Anche se metti punti in diverse categorie come in altri titoli del genere, questa è una caratteristica che si aggiunge alla complessità di plasmare le abilità del tuo personaggio.

Il creatore del personaggio è limitato al momento, verrà ampliato prima che il gioco venga rilasciato nella versione 1.0.

Ho trovato il primo Titan Quest relativamente casuale e non un vero e proprio simulatore di numeri. Tuttavia, penso che questo sembri enfatizzare leggermente di più le statistiche del tuo personaggio. Non è neanche lontanamente complesso come Path of Exile, ma offre più scelte rispetto a Diablo al di fuori della categoria dell'equipaggiamento. Quando si tratta di abbigliamento, armature e altro ancora, ce n'è in abbondanza. In questa prima versione, tuttavia, c'erano pochissimi bonus interessanti legati ai singoli tipi di equipaggiamento. Spero che Grimlore Games osi rendere cose come questa più uniche. Non voglio solo vedere i miei parastinchi avere il 15% di protezione extra contro la magia e qualche punto di forza, ma fare davvero qualcosa di divertente. Dai ai parastinchi una piccola possibilità di esplodere dal contatto fisico o di evocare una creatura dall'Ade. Dacci scelte di equipaggiamento più sostanziali e interessanti, aggiunge complessità.

Oltre a questo, Titan Quest II è più metodico dei suoi concorrenti equivalenti. Il nemico è leggibile e hai un pulsante in modo da poter schivare. Questa è anche una caratteristica così integrata nell'esperienza che può creare polemiche. Le battaglie con i boss si basano sul tuo utilizzo. Questo è qualcosa che anche Diablo IV ha sperimentato. Attualmente, non c'è maestria dedicata alla difesa, quindi puoi prendere solo un certo numero di colpi prima di morire. Posso ancora apprezzare il tentativo di variare il combattimento e il concetto. Mi piace quello che ho vissuto e scorre molto bene.

I filmati sono carini. È un peccato che non giochino in risoluzione 4K.

In termini di gameplay, questo sembra un aggiornamento del primo. Non è solo funzionale, ma anche visivo. C'è più metodo per uccidere e la raccolta di nuovi oggetti crea dipendenza. Non so se visiteremo più zone dell'antica Grecia. Spero davvero che riusciremo a vedere di più di questo mondo, dell'Olimpo e persino dell'Ade. Non sono così entusiasta di viaggiare per il mondo nel gioco base come nel primo, ma voglio esplorare di più la Grecia.

Visivamente sembra davvero buono. Sfortunatamente, l'avventura non aderisce ad alcun tipo di accuratezza storica in termini di equipaggiamento, design e simili. Mescola dettagli storici, con miti, abiti di fantasia e armature. Questa non è una critica. Tuttavia, mi sarebbe piaciuto vedere un po' di più della Grecia storica e poi mescolarla con interpretazioni emozionanti dei miti in questo. È una piccola lamentela che non ruba nulla al tutto. E' bellissima e sembra la tipica interpretazione della Grecia dei miti. Suona anche bene e il doppiaggio è fantastico. Alcuni dei poteri hanno anche un buon peso nel loro suono. Mi piace il potere di richiamare i fulmini in un determinato luogo. Altre potenze hanno suoni un po' più piatti e spero che questo possa essere migliorato.

L'interfaccia utente è pulita e tipica del genere.

Il suono è spesso sottovalutato in questo genere. Anche se il suono è ciò che trasmette forza nei tuoi attacchi. La pressione nel suono e, per alcuni poteri, anche lo scuotimento dello schermo o altri elementi visivi, possono aumentare la sensazione di essere potenti. In quest'area, penso che Titan Quest II faccia alcuni poteri meglio di altri. Invocare il tuono in un luogo suona bene e sembra potente. Soprattutto quando anche il nemico viene lanciato dalla posizione ad alta velocità. Allo stesso tempo, la capacità più forte di lanciare fulmini non sembra così potente. Scivola attraverso i nemici e non lascia alcuna impressione visiva o audiovisiva. Perché non farlo sembrare un fulmine, che scoppietta tra ogni nemico che colpisce. È un po' un peccato, perché penso che Grimlore Games potrebbe effettivamente farlo se ne avesse l'opportunità, il budget e il tempo. Le forze dietro Abilities Earth sono leggermente migliori a questo punto.

La storia è familiare e, da quello che ho testato, ricorda un mito greco in senso positivo. Fuggi dal tuo villaggio e cerchi di usare i tuoi poteri da eroe. Aiuti gli abitanti dei villaggi, gli animali e altri bisognosi. Funziona proprio come ti aspetti. Parli con un personaggio segnato, ottieni una missione, la completi e ottieni la tua ricompensa. Ci sono anche altari proprio come nel primo gioco per trasportarti rapidamente in giro per il mondo. Penso che Titan Quest II sembra essere un sequel sicuro e protetto dell'originale. Le piccole innovazioni che vediamo non cambiano notevolmente i concetti di base e la struttura del design. È anche evidente che Grimlore Games ha scelto di guardare al primo gioco e a Diablo IV quando si tratta di visualizzazioni. Spesso si può vedere più del mondo di quanto si possa visitare, e spesso si possono anche visitare alcuni dei luoghi all'orizzonte.

Se sei appassionato e interessato a un gioco di ruolo d'azione su divinità ed eroi greci, vale la pena tenerlo d'occhio. Se all'inizio non ti dispiace il contenuto limitato, vale la pena provarlo. Tuttavia, se vuoi l'esperienza completa, è meglio giocare a qualcos'altro mentre aspetti la 1.0. Penso che abbia il potenziale per essere una grande avventura nel suo genere. Alcune potenze hanno bisogno di un po' più di spinta nel loro palcoscenico e il contenuto è poco brillante in questa versione in accesso anticipato. Spero anche che Grimlore Games osi fare di più con i suoi oggetti per il lancio ufficiale del titolo in versione 1.0. Apprezzo quando gli oggetti sono unici, fanno cose strane o interessanti in questo genere. Se vale la pena il tuo tempo dipende da cosa stai cercando, ma mi piace il campione che ho avuto modo di testare Titan Quest II. Questo è buono e ha il potenziale per essere davvero buono.