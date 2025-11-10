Titus torna al ruolo di Capitano della Seconda Compagnia nella nuova campagna 500 Worlds per Warhammer 40,000

HQ

Demetrian Titus torna ancora una volta sui nostri schermi. Invece di apparire nel prossimo Warhammer 40,000: Space Marine III o in un DLC per Space Marine II, però, Titus ritorna nel wargame Warhammer 40,000 come parte di una nuova espansione narrativa chiamata 500 Worlds.

Nel filmato che potete vedere qui sotto, Titus ha il compito di riportare i 500 mondi di Ultramar nelle mani dell'Imperium dal Primarca Roboute Guilliman. Questo è un compito piuttosto impossibile, anche secondo lo stesso Titus, ma questo non gli impedirà di indossare un bel mantello di pelliccia e uscire con il suo requiem e la sua spada a catena.

La prima parte dell'espansione 500 Worlds si chiama Titus e lo vedrà affrontare il nuovo leader dei Necron Nekrosor Ammentar, che fondamentalmente è pronto a uccidere tutta la vita. Pulito. Lui riceverà la sua miniatura e Titus riceverà un modello aggiornato insieme a un piccolo squadrone tutto suo, tra cui Space Marine di Space Marine II e Secret Level, oltre a un quartetto di umani normali che svolgono un ruolo inestimabile nel governo di Ultramar e dei suoi pianeti.

Annuncio pubblicitario: