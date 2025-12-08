Tom Morello dei Rage Against the Machine pubblica una canzone per Final Fantasy XIV

HQ

Final Fantasy XIV continua a essere incredibilmente popolare, non ultimo grazie al fatto che Square Enix sta espandendo costantemente il suo gioco con contenuti rilevanti che lo mantengono fresco. E chiaramente continueranno a farlo, sorprendendoci ora con una collaborazione musicale.

Attraverso Bluesky, è stato annunciato che il leggendario chitarrista dei Rage Against the Machine, Tom Morello, ha collaborato con il compositoreFinal Fantasy XIV Masayoshi Soken per pubblicare una canzone. Si dice che Soken sia un grande fan di Rage Against the Machine, motivo per cui Morello ha voluto farlo, e possiamo aspettarci di conoscere il risultato già la prossima settimana (17 dicembre).

Lo stesso Morello dice in un breve video che "voleva realizzare un brano davvero rock che rispecchiasse l'energia e la potenza di questo gioco", quindi non aspettatevi musica classica giapponese da gioco di ruolo. Dai un'occhiata al post di Bluesky qui sotto dove Morello ci racconta di più sulla collaborazione e ci fa ascoltare un breve frammento.