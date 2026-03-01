Tomb Raider: Catalyst La star Alix Wilton Regan sta incanalando tutte le Lara Croft che la precedono per la sua interpretazione

HQ

Per Tomb Raider: Catalyst che uscirà il prossimo anno e Tomb Raider: Legacy of Atlantis quest'anno, avremo una nuova attrice di Lara Croft. Camilla Luddington viene sostituita dalla star di Mass Effect e Vermintide Alix Wilton Regan, che ha fatto ricerche approfondite per il suo ruolo.

"Mi piace l'idea di 'nessuna Lara è lasciata indietro'" Regan ha spiegato nel podcast Press X to Continue. "Ho visto tutte le rappresentazioni. Ovviamente, ho tutte le sceneggiature, quindi so dove sta andando a parare, e, sai, penso che tutte le Lara che sono venute prima saranno anche un aiutante mentre entriamo in una nuova era di Tomb Raider."

Regan ha anche molta fiducia nella nuova versione di Lara che vedremo nei prossimi giochi. "Ovunque tu ti colpisca, che sia l'originale, i remaster, i classici, la trilogia di Survivor, ovunque tu sia su quello spettro... Ti piacerà," disse.

Oltre ai due prossimi giochi di Tomb Raider, presto debutterà anche un'altra nuova Lara, con Sophie Turner che porterà nuovamente il personaggio in live-action, nella serie TV di Amazon. Se tutti questi progetti dovessero centrare, potremmo assistere a una vera rinascita di Tomb Raider.