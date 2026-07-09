Tomb Raider: Definitive Edition per una nuova uscita fisica su Nintendo Switch 2
Anche la rivisitazione del 2013 della storia delle origini di Lara Croft riceverà una nuova Collector's Edition.
Proprio mentre tutti noi rimpiangemmo la fine dei giochi fisici un attimo prima, Limited Run Games torna in gioco e ci ricorda che i media fisici hanno ancora una casa da qualche parte. Una nuova edizione del 2013 Tomb Raider è in uscita su Nintendo Switch 2, che celebra la storia delle origini di Lara Croft ed è il primo capitolo della celebre trilogia Survivor.
Il classico di Crystal Dynamics riceverà una Standard e una Collector's Edition per Nintendo Switch 2 tramite Limited Run Games. L'edizione Standard costa 49,99 dollari e include una copia fisica del gioco, oltre a un libretto esclusivo del gioco. L'Edizione da Collezione costa un po' di più, a $79,99, ma ti offre una custodia in acciaio, un portachiavi con ascia, una mappa di Yamatai, un CD della colonna sonora e una bella scatola per tenere tutto.
Entrambe queste nuove versioni fisiche di Tomb Raider: Definitive Edition sono ora in pre-ordine sul sito di Limited Run Games e sono attualmente in pre-produzione. I preordini restano aperti fino al 2 agosto, e dopo probabilmente dovrai aspettare un po' prima di mettere le mani sul gioco. Gli ordini della Standard Edition sono previsti tra il 1° novembre e il 31 dicembre di quest'anno, mentre gli ordini delle Collector's Edition arriveranno solo da aprile a giugno del prossimo anno.