Tomb Raider: Definitive Edition per una nuova uscita fisica su Nintendo Switch 2

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Proprio mentre tutti noi rimpiangemmo la fine dei giochi fisici un attimo prima, Limited Run Games torna in gioco e ci ricorda che i media fisici hanno ancora una casa da qualche parte. Una nuova edizione del 2013 Tomb Raider è in uscita su Nintendo Switch 2, che celebra la storia delle origini di Lara Croft ed è il primo capitolo della celebre trilogia Survivor.

Il classico di Crystal Dynamics riceverà una Standard e una Collector's Edition per Nintendo Switch 2 tramite Limited Run Games. L'edizione Standard costa 49,99 dollari e include una copia fisica del gioco, oltre a un libretto esclusivo del gioco. L'Edizione da Collezione costa un po' di più, a $79,99, ma ti offre una custodia in acciaio, un portachiavi con ascia, una mappa di Yamatai, un CD della colonna sonora e una bella scatola per tenere tutto.

Entrambe queste nuove versioni fisiche di Tomb Raider: Definitive Edition sono ora in pre-ordine sul sito di Limited Run Games e sono attualmente in pre-produzione. I preordini restano aperti fino al 2 agosto, e dopo probabilmente dovrai aspettare un po' prima di mettere le mani sul gioco. Gli ordini della Standard Edition sono previsti tra il 1° novembre e il 31 dicembre di quest'anno, mentre gli ordini delle Collector's Edition arriveranno solo da aprile a giugno del prossimo anno.