Total War: Warhammer III - Pacchetto Caratteri Bhashiva

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Inizio questa recensione con una confessione: perdonami Sigmar perché ho peccato. Non gioco Total War: Warhammer III da un bel po'. Il gioco è fantastico, così come i due precedenti. È un'impresa sorprendente che Creative Assembly abbia ricreato praticamente tutto il vecchio mondo di Warhammer e lo abbia inserito in un formato videoludico, permettendoti di immaginare battaglie epiche senza dover spendere centinaia di euro per miniature. Tuttavia, ultimamente non ho avuto il tempo di tornare a lavorare e iniziare a dipingere la mappa del colore che ho scelto, motivo per cui ero molto contento di avere la scusa per una nuova campagna con Bhashiva, la Tigre del Deserto.

Bhashiva annuncia non solo l'aggiunta di un nuovo Signore Leggendario al roster Cathayà, ma segna anche un'occasione unica per Total War: Warhammer e Warhammer Fantasy, poiché sebbene i personaggi tigre non siano esattamente una novità, l'inclusione di Bhashiva ha dato loro molti più dettagli, e ora gli appassionati di lore hanno un'idea di quanto siano potenti i Guerrieri Tigre, e quale sia il loro scopo nell'ambientazione generale.

La nostra Tigre del Deserto ha un giuramento di fedeltà al Drago di Ferro Zhao Ming, come ogni Tigre Bianca prima di lei. Questo ci dà la nostra prima essenza unica di una campagna giocata come Bhashiva, dato che in un certo senso si potrebbe vedere quasi come iniziare come uno stato vassallo. Non devi alcun debito a Zhao Ming o cose simili, né sei controllato dalle sue decisioni nel gioco, ma il modo in cui è inquadrato nel lore è che sei un po' più una fazione di supporto. Certo, sei libero di negarlo il più velocemente che vuoi. Ma, se desideri essere il migliore amico di un drago, allora avrai accesso a missioni specifiche che, una volta completate, danno a Bhashiva accesso al più ampio roster dei Cathayan. Altrimenti, è piuttosto limitata nelle unità che può prendere, a meno che non voglia solo spammare Tiger Warriors.

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È esattamente quello che ho fatto io quando ho giocato per la prima volta come Bhashiva. Nel DLC, hai accesso a tre nuovi tipi di unità. Guerrieri Tigre, fanteria mostruosa anti-fanteria armata di doppia ascia, Guerrieri Tigre Stalker, armati con dischi da lancio a distanza, e Guerrieri Tigre Artiglio di Ferro, che sono la versione più resistente dei Guerrieri Tigre base con armi anti-grandi. Hai anche un Tiger Warrior Clawspeaker come eroe e un mix di forza corpo a corpo e magia per il tuo esercito, e il Tiger Warrior Sawai come signore generico. Molte tigri, che arricchiscono il roster Cathayan con qualche fanteria pesante e tanto necessaria. Questi ragazzi sono più grandi, veloci e forti dei Guerrieri di Giada medio, ed è giusto che tu inizi a sfidare gli Orchi, così puoi testare chi è la fanteria mostruosa migliore.

Dal punto di vista meccanico, anche i Guerrieri Tigre sono piuttosto interessanti, poiché non si affidano troppo alla meccanica dell'Armonia che definisce gli eserciti Cathayan. Otterranno qualche beneficio e potranno potenziare altre unità che lo usano, ma significa che puoi semplicemente doomstackare i Guerrieri Tigre senza preoccuparti troppo di perdere bonus di armonia. Ancora una volta, è su questo che mi sono concentrato, perché volevo vedere quanto fossero forti queste unità, e dubito che deluderanno chi vuole vedere enormi tigri schiantarsi in combattimento contro Orchi, Orchi e chiunque altro si consideri abbastanza duro da affrontarli.

Rimarrai anche colpito da Bhashiva stessa. È difficile distinguersi quando ci sono così tanti personaggi predefiniti e amati in Total War: Warhammer III, ma le incredibili animazioni di teletrasporto di Bhashiva e la sua capacità di tagliare la fanteria come se fossero fatte di burro la rendono una signore impressionante sul campo di battaglia. Come già detto, anche la sua campagna è molto unica nelle sue meccaniche, e sembra che Creative Assembly abbia messo molto impegno per assicurarsi che non spenda soldi solo per qualche unità tigre. Secondo me qui paghi più della campagna rispetto alle unità, e la campagna è divertente. La Corte della Tigre è una scusa perfetta per saccheggiare insediamenti alla ricerca di reliquie, e i potenziamenti che offre ti fanno sentire di nuovo di essere completamente impegnato nella parte della tigre.

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È davvero difficile trovare altre cose da dire su questo DLC. A differenza di altri pacchetti più grandi, qui si ottiene solo un Signore Leggendario con un signore normale, un eroe e tre unità, ma ottieni anche Bhashiva e la sua campagna a circa la metà del prezzo dei singoli personaggi nei DLC del Lord Pack. Non è un prezzo offensivo, soprattutto se vedi che costa solo una sterlina in più rispetto al DLC Blood for the Blood God. È onesto in ciò che offre, che non è una revisione completa di Cathay, né un'esperienza rivoluzionaria in una campagna. È una missione secondaria, se i DLC delle Fazioni e i Lord Pack sono contenuti principali della storia. Dal punto di vista meccanico, è unico e interessante. Visivamente, è un piacere vedere le tigri uccidere tutto. Un divertimento se lo vuoi, ma se non lo vuoi, non sembra che tu stia privando Cathay di alcune unità molto importanti.