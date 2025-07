Il Tour de France di quest'anno è in pieno svolgimento. Al momento in cui scriviamo, il gruppo si sta già avvicinando rapidamente a Parigi e purtroppo non c'è più molta eccitazione. Il fenomeno Tadej Pogacar ha lasciato tutti i suoi rivali nella polvere, e la maglia gialla sembra essere incollata allo sloveno, che ha 4 minuti e 15 secondi di vantaggio sul concorrente più vicino, il danese Jonas Vingegaard.

Ma la buona notizia è che puoi cambiare le cose da solo grazie a Tour de France 2025. Lo sviluppatore francese Cyanide ha sfornato giochi annuali del Tour de France per oltre un decennio, ma quest'anno dovrebbe essere qualcosa di speciale. Gli sviluppatori sono passati ai pezzi grossi - Unreal Engine 5 - e con esso, ci si potrebbe aspettare una grafica fotorealistica che dia vita agli splendidi paesaggi francesi nel proprio salotto.

Se è così, rimarrai deluso perché Tour de France 2025 è chiaramente un gioco economico. I ciclisti più sintonizzati sembrano più rigidi ciclisti con animazioni instabili e i paesaggi sono monotoni e sterili. La presentazione e l'atmosfera, la linfa vitale della leggendaria gara ciclistica, sono semplicemente troppo poco brillanti su tutta la linea.

Un altro grosso problema è la colonna sonora. La folla festante e le ruote che girano rapidamente creano l'atmosfera. Ma per il resto, è stranamente silenzioso. Non c'è musica per intrattenervi durante le tappe, spesso molto lunghe, cosa che l'originale Cycling Manager nel 2001 aveva in abbondanza. E anche se c'è un commentatore, non aspettatevi esplosioni emotive alla Rolf Sørensen, o qualcosa che assomigli alle pittoresche descrizioni di Jørgen Leth dei castelli e dei vigneti francesi. È quasi a livello di voce AI, è così noioso.

La presentazione poco brillante non sarebbe un grosso problema se il gioco fosse davvero divertente, ma sfortunatamente non è nemmeno così. Piuttosto che adottare un approccio più arcade al ciclismo, in cui pedali da solo passando ritmicamente tra i pulsanti della spalla o cronometrando i tuoi input, il tuo ciclista è per lo più abbastanza automatico. Solo in discesa si può guadagnare qualcosa con una sterzata precisa, poiché bisogna cercare di affrontare correttamente le curve e inclinarsi in avanti aerodinamicamente sui rettilinei.

Altrimenti, la maggior parte del tuo tempo viene speso a distribuire istruzioni ai tuoi compagni di squadra, mangiare gel al momento giusto e rimanere in una buona posizione sul campo. Tutto questo può essere abbastanza eccitante, se stai giocando a Pro Cycling Manager, che ha un'interfaccia ben funzionante e una telecamera per uccelli per una migliore panoramica. Ma in Tour de France 2025 su console, dove l'interfaccia è pesante e goffa, è per lo più un incubo.

Sì, puoi accelerare manualmente, ma ci vuole ancora troppo tempo per arrivare all'ultima parte della tappa, il che è davvero emozionante. Questo è, ovviamente, un problema generale nel ciclismo, direbbe qualcuno. Ma il Tour de France 2025 non fa alcun favore a se stesso rendendo così goffi anche gli elementi tattici di questo sport.

Oltre all'opportunità di correre il Tour de France di quest'anno, hai anche accesso a una serie di altre gare di un giorno e a tappe come la Parigi Roubaix, il Giro delle Fiandre, la Vuelta a España e il Giro d'Italia. Puoi scegliere tra squadre e corridori sia del World Tour che della ProSeries di livello inferiore, ed è possibile gareggiare in gare singole, giocare in una semplice modalità manager o creare il tuo corridore e cercare di raggiungere la vetta della classifica mondiale. Dal punto di vista dei contenuti, il Tour de France 2005 non va giù.

Ma, ma, ma, Tour de France 2025 è più simile a una versione annacquata del Pro Cycling Manager 25, di gran lunga superiore, e i fan di quella serie non hanno certamente motivo di investire nella versione console inferiore. Al contrario, il gioco non è abbastanza arcade per gli appassionati di ciclismo più occasionali che seguono principalmente il Tour per sedersi e godersi il gioco durante l'estate.

Cyanide ha una decisione da prendere. O possono offrire un gioco arcade divertente e rilassante o possono darci una versione console di Pro Cycling Manager. Perché questo gioco è più simile a un ciclista che ha cercato da solo di prendere una fuga scappando dal gruppo e ora si trova nel mezzo: la lingua fuori dalla guancia e le gambe sotto acido.