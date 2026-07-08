Tra i licenziamenti di Xbox e i dischi di fine PlayStation, il CEO di Saber Interactive afferma che ora "è un buon momento per i videogiochi"

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Può essere molto facile lasciarsi coinvolgere dal pessimismo dell'industria videoludica odierna. I licenziamenti arrivano a migliaia, probabilmente stiamo per la fine dei giochi PlayStation fisici, e i tempi di sviluppo gonfiati significano che potresti essere più vecchio di dieci anni quando vedrai uscire un sequel del tuo gioco preferito negli ultimi anni. Tuttavia, una persona che non lascia che il settore lo abbatta è Tim Willits, CEO di Saber Interactive.

Willits ha molte ragioni per essere soddisfatto della sua azienda, poiché grazie al successo travolgente di Warhammer 40,000: Space Marine II, il Saber viene contattato per IP con licenza più che mai. Tuttavia, su scala più ampia, Willits crede anche che ci siano molte cose su cui essere ottimisti.

"Credo davvero che questo sia un buon momento per i videogiochi. È stato difficile per alcune persone, ma se guardi le showcase e alcuni annunci, ci sono prodotti davvero ottimi," ha detto a The Game Business.

"E le persone creative troveranno sempre un modo per creare qualcosa di straordinario, e quei giochi saranno trovati, e la gente li apprezzerà. L'industria dei videogiochi è stata altalenante. Sono qui da sempre. Sei qui da sempre. E un vero divertimento di grande qualità vincerà sempre."

Potrebbe sembrare strano vedere qualcuno parlare così positivamente dei videogiochi, ma Willits è un veterano dell'industria, come dice lui. L'ha vista attraversare grandi periodi di cambiamento, e immagina che questo sia solo un altro momento in cui succede molto contemporaneamente.