Traccia una rotta per la Grand Line con i set Lego One Piece

All'inizio di quest'anno, Netflix e Lego hanno annunciato una collaborazione che avrebbe visto una serie di setOne Piece creati sulla base della serie live-action dello streamer. Ora, mentre ci avviciniamo sempre di più alla seconda stagione dello show, i set sono stati rivelati per intero.

In totale, ci sono sette set tra cui scegliere, ognuno di dimensioni e prezzo variabili. Il più accattivante è senza dubbio il Baratie Floating Restaurant, che ti costerà ben £ 270 / € 300, ma offrirà un set di 3.402 pezzi che include "un sacco di dettagli intricati e uova di Pasqua che i fan possono trovare, inclusi cinque poster da collezione di "Wanted"" e che presenta "il molo di fronte al ristorante a forma di pesce nato nel mare consente ai costruttori di attraccare il Going Merry e ricreare la tensione di Zoro e Mihawk battaglia con la spada, con funzioni di gioco uniche."

Parlando del Going Merry, la nave è l'altro grande set, che comprende 1.376 pezzi e costa £ 120 / € 130. Dà vita "al ponte e agli interni dettagliati della nave, con una grande vela stampata con l'iconico teschio di Jolly Roger, per far navigare l'equipaggio in acque inesplorate, mentre si imbarcano nella ricerca del famoso tesoro One Piece ".

Alcuni degli altri set includono i famosi Battle at Arlong Park, Buggy the Clown's Circus Tent, il Windmill Village Hut, più due Brickheadz che raffigurano Luffy e Buggy. Ogni set verrà lanciato il 1° agosto, con i preordini ora disponibili.

