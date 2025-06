Trump e Musk si scontrano pubblicamente sulla legge di spesa Un tempo alleati, Trump e Musk si stanno ora scambiando colpi pubblici su politica, contratti e lealtà.

HQ Giovedì sono scoppiate tensioni tra Donald Trump ed Elon Musk dopo che il presidente ha minacciato di revocare i contratti federali legati alle società di Musk, spingendo il miliardario a mettere in discussione la leadership di Trump e suggerire l'impeachment. "Il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio, miliardi e miliardi di dollari, è quello di terminare i sussidi e i contratti governativi di Elon. Sono sempre stato sorpreso che Biden non l'abbia fatto!", ha detto Trump su Truth Social. Musk, che si è recentemente dimesso da un ruolo governativo, aveva precedentemente risposto a X, affermando: "Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni", e ha anche risposto "Sì" a un sondaggio che suggeriva che il presidente dovrebbe essere messo sotto accusa. La loro lotta, iniziata su una controversa legge di spesa, si è rapidamente intensificata in attacchi personali e minacce politiche. E questo è stato solo l'inizio, le tensioni continuavano a salire mentre entrambi gli uomini continuavano a scambiarsi colpi sui social media e nelle apparizioni alla stampa. Le ricadute, che si sono manifestate rapidamente sui social media, hanno provocato increspature nei circoli politici e finanziari, con le azioni Tesla che hanno registrato un forte calo e l'unità repubblicana sotto pressione. Naturalmente, resta da vedere fino a che punto si spingerà questa spaccatura politica e personale. Toronto, Canada - 17 febbraio 2024: il presidente eletto Donald Trump e il concetto di Elon Musk // Shutterstock