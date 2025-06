Trump paragona l'attacco all'Iran ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha paragonato l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani agli storici bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, sostenendo che ha effettivamente posto fine al conflitto e paralizzato il programma iraniano.



"Sono essenzialmente la stessa cosa. Non voglio usare l'esempio di Hiroshima e Nagasaki, ma sono essenzialmente la stessa cosa. Hanno posto fine alla guerra", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa al vertice della NATO all'Aia.



Nonostante l'intelligence abbia messo in dubbio l'entità del danno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato i dubbi come fake news. Ha anche suggerito che i negoziati con l'Iran non sono necessari ma possibili, lasciando aperta la porta a futuri attacchi se l'attività nucleare riprende.