Ubisoft annuncia che il team di leadership prenderà il comando per la "prossima era" di Assassin's Creed

Vantage Studios, la relativamente nuova controllata di Ubisoft, sta assumendo lo sviluppo e i piani a lungo termine per le sue principali franchising. Ora sappiamo chi guiderà la filiale di Assassin's Creed di Vantage Studios, come sono stati nominati i responsabili del marchio.

Martin Schelling, ex lead di Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed: Revelations, Origins e Valhalla, è tornato a collaborare con Ubisoft come responsabile del marchio Assassin's Creed. Secondo Ubisoft, Schelling sarà responsabile della "strategia complessiva e della visione a lungo termine del marchio".

Schelling è affiancata da Jean Guesdon, una designer veterana di Ubisoft che ha lavorato al primo Assassin's Creed nel 2007. Ha ricoperto il ruolo di direttore creativo in Assassin's Creed Origins e Black Flag. Il suo nuovo ruolo è quello di responsabile dei contenuti per il marchio, il che significa che sarà responsabile della direzione creativa, della guida del futuro di Assassin's Creed e del supporto ai singoli giochi.

Infine, c'è François de Billy, che sarà responsabile dell'eccellenza produttiva. In pratica snellirà e migliorerà le pratiche di produzione nei giochi di AC. François de Billy ha anche molti crediti in giochi di AC, tra cui Origins e Valhalla. È riconosciuto per "la sua capacità di ottimizzare i processi ed eliminare attriti tra i flussi di lavoro complessi della produzione."

Questi tre sono pronti a lasciare i loro attuali ruoli in Ubisoft nelle prossime settimane, dove potranno passare a diventare il boss a tre teste della nuova versione del franchise di Assassin's Creed. In bocca al lupo, ragazzi.